Мінекономіки пояснило, що дана норма у період воєнного стану підлягає застосуванню замість положень, які визначали тривалість робочого часу – до 40 годин на тиждень.
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Збільшення робочого дня до 60 годин на тиждень
Там наголосили, що варто врахувати і те, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця.
Тобто таке збільшення повинно бути обгрунтованим, перш за все, потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.
"Тарифна ставка оплати праці встановлюється, виходячи зі встановлених роботодавцем норм тривалості робочого часу, які можуть сягати 60 годин на тиждень", – зазначили в Мінекономіки.
Які норми не діють під час воєнного стану
У Міністерстві економіки повідомили, що на період дії воєнного стану не діють норми щодо:
- скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні напередодні святкових і неробочих днів;
- тривалості робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше 5 годин;
- обмеження граничних норм понаднормових робіт;
- перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого;
- перенесення вихідних та робочих днів відповідно до рекомендації уряду;
- заборони залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні;
- компенсації за залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні.
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