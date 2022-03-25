Мінекономіки пояснило, що дана норма у період воєнного стану підлягає застосуванню замість положень, які визначали тривалість робочого часу – до 40 годин на тиждень.

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Збільшення робочого дня до 60 годин на тиждень

Там наголосили, що варто врахувати і те, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця.

Тобто таке збільшення повинно бути обгрунтованим, перш за все, потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

"Тарифна ставка оплати праці встановлюється, виходячи зі встановлених роботодавцем норм тривалості робочого часу, які можуть сягати 60 годин на тиждень", – зазначили в Мінекономіки.

Які норми не діють під час воєнного стану

У Міністерстві економіки повідомили, що на період дії воєнного стану не діють норми щодо:

скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні напередодні святкових і неробочих днів;

тривалості робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше 5 годин;

обмеження граничних норм понаднормових робіт;

перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого;

перенесення вихідних та робочих днів відповідно до рекомендації уряду;

заборони залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні;

компенсації за залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні.

До слова, український уряд розробив спеціальний механізм, який допоможе виплачувати пільги людям з міст, де тривають активні бойові дії. Наразі мовиться про мешканців 7 областей. Деталі – читайте у статті.

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