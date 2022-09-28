Преимущественно мошенники: правозащитница рассказала, можно ли выкупить человека из плена

Злоумышленники отслеживают сообщения об исчезновении людей. Они могут потребовать деньги у родственников.

Об этом для 24 канала сказала украинская правозащитница, глава ОО "Блакитний птах" Анна Мокроусова.

К теме Помимо гражданских, в российском плену есть люди, попавшие туда до 24 февраля, – ГУР

"От родственников пленных могут требовать взятки. Это всегда связано с мошенниками. Злоумышленники еще с 2014 года отслеживают любую группу, где люди говорят о похищении и незаконных задержаниях", – отметила Мокроусова.

Бывают ли исключения

По словам правозащитницы, вопрос в том, что освобождение за деньги происходит очень редко. Это может быть, если человека задержали только какие-то боевики или оккупанты, которые не сообщили об этом командованию, и им не предъявили обвинения.

То есть, это фактически бандитизм. Однако в целом выкупы как явление – нераспространенное. Деньги просят мошенники,

– подчеркнула Мокроусова.

Обратите внимание – правозащитница о похищении украинцев: смотрите видео

На кого охотятся россияне

Правозащитница отметила, что оккупанты задерживают гражданских людей всех возрастов, чтобы запугивать население. Уверяют, что когда те захотят в Украину, то на блокпосту их отправляют воевать. Зачастую акты агрессии россиян не имеют никаких причин.

"Нужно понимать всем, что на оккупированных территориях россияне пытаются идти к тем, кто воевал. Есть случаи, когда кто-то из местных дает списки семей наших защитников. К сожалению, есть определенное количество пожилых родственников военных, которых задержал враг на оккупированных территориях", – добавила Мокроусова.