Про це для 24 каналу сказала українська правозахисниця, голова ГО "Блакитний птах" Ганна Мокроусова.

До теми Окрім цивільних, у російському полоні є люди, які потрапили туди до 24 лютого, – ГУР

"Від родичів полонених можуть вимагати хабарі. Це завжди пов'язано з шахраями. Зловмисники ще з 2014 року відстежують будь-яку групу, де люди говорять про викрадення й незаконні затримання", – зазначила Мокроусова.

Чи бувають винятки

За словами правозахисниці, питання в тому, що звільнення за гроші відбувається дуже рідко. Це може бути, якщо людину затримали тільки якісь бойовики чи окупанти, що не повідомили про це командуванню і їм не висунули обвинувачення.

Тобто це фактично бандитизм. Проте в цілому викупи як явище – нерозповсюджене. Гроші просять шахраї, – наголосила Мокроусова.

Зверніть увагу – правозахисниця про викрадення українців: дивіться відео

На кого полюють росіяни

Правозахисниця зазначила, що окупанти затримують цивільних людей різного віку, щоб залякувати населення. Переконують, що коли ті захочуть до України, то на блокпосту їх відправляють воювати. Часто акти агресії росіян не мають жодних причин.

"Треба розуміти всім, що на окупованих територіях росіяни намагаються йти до людей, які воювали. Є випадки, коли хтось з місцевих дає списки родин наших захисників. На жаль, є певна кількість літніх родичів військових, яких затримав ворог на окупованих територіях", – додала Мокроусова.