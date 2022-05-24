"Можно вечно смотреть на огонь и разбитые танки россиян": технику оккупантов выставили в Киеве

Украинским героям удалось уничтожить многие боевые техники россиян. Теперь обгоревшие танки захватчиков становятся экспонатами, указывающими на единое будущее, ожидающее россиян на нашей земле.

Уничтоженная или захваченная российская техника уже демонстрировалась на многих площадях украинских городов. Она стала символом несокрушимости украинского народа и того, что в Украине российские оккупанты могут рассчитывать только на такую "теплую встречу".

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Выставка вражеской техники в Киеве

На Софиевской площади в столице Украины выставили на всеобщее обозрение разбитые российские танки. Наши герои делают все возможное и невозможное, чтобы превратить в кучу металлолома всю технику россиян.

Разбитые танки рашистов в Киеве: фото Валентины Полищук для 24 канала

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры осуществили ракетные обстрелы Днепропетровщины, враг запустил по области 4 боеприпаса. Как сообщили в ОВА, последствия атаки россиян достаточно серьезные, врагу удалось повредить объекты железнодорожной инфраструктуры в Павлоградском и Синельниковском районах. К счастью, погибших и пострадавших нет, есть разрушение повреждения домов. Когда удастся возобновить железнодорожное движение, пока неизвестно.

Силы ПВО продолжают охранять небо от россиян. За сутки им удалось ликвидировать 6 вражеских беспилотников и одну крылатую ракету. Также сообщается, что враг потерял до 30 боевых машин.

Россияне продолжают гнать по Северодонецку из всего возможного оружия, равняя город с землей. Впрочем, одолеть наших героев им не удается, а вот силы ССО нанесли врагу новые потери. Наши бойцы нашли 4 кафиров, которые решили передохнуть между деревьями. Небольшой снаряд, сброшенный с дрона, мгновенно перевел их в статус "хороших россиян" и потребовал еще 4 эпитафии для пропагандистских СМИ и российских пабликов в социальных сетях.

По состоянию на 23 мая потери кафиров составили 29 200. Враг не делает никаких выводов и продолжает ликвидировать своих солдат и офицеров.

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