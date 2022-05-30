Можно за 2 тысячи долларов выехать в Россию - Казанский о взятках на оккупированных территориях
На временно подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей мужчины пытаются избежать мобилизации.
Впрочем, россияне, которые входят в Украину и стоят на блокпостах, любят наживаться на других и берут взятки. Об этом 24-му каналу эксклюзивно рассказал украинский журналист Денис Казанский.
Важно Мариуполь превратили в морг, а россиянам показывают это как "огромную радость"
По его словам, каждый мужчина хочет избежать мобилизации, как может. Есть разные варианты:
- кто-то скрывается;
- другие стараются не жить по адресу прописки – у родственников или знакомых;
- мужчины даже не выходят на улицу.
Однако есть и такая история, когда за взятку можно выехать с этой территории и получить так называемое "бронирование" в защиту от мобилизации.
Это делают те, у кого есть определенные знакомства. Можно договориться за 2 – 2,5 тысячи долларов уехать в Россию, где не проводят такую мощную мобилизацию,
– сказал Казанский.
Поэтому некоторые поступают именно так, ведь в России пока не будут хватать на улице и не отправлять на войну против Украины.
На оккупированных территориях Донбасса назревают бунты из-за незаконной мобилизации
- Российская армия начала испытывать недостаток "пушечного мяса", поскольку их потери в войне против Украины достигли уже 30 тысяч.
- Для восполнения потерь они решили согнать в свои ряды всех мужчин на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впрочем, россиянам приходится встречать с сопротивлением . Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- Согласно ее информации, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в результате принудительной мобилизации мужского населения назревают серьезные бунты.
- Также известно о случаях перестрелок между российскими солдатами и местными жителями, которых принудительно мобилизовали в российскую армию. так называемая "военная прокуратура" пытается подавить протесты и разгоняет всех недовольных, но это лишь обостряет ситуацию.