Можно ли чиновников "ЛДНР" брать на должности в Украине, – комментарий Туки

После деоккупации Донбасса на этой территории не могут работать те, кто помогал пророссийским сепаратистам, считает Георгий Тука.

Волонтер и военный эксперт Георгий Тука имеет большие сомнения относительно того, целесообразно ли после войны оставлять на своих должностях госслужащих, которые работали под контролем "ЛДНР". Об этом он сказал в комментарии 24 канала.

Мнения других экспертов – в статье "От чего зависит реинтеграция Донбасса?"

На оккупированной территории есть хорошие специалисты в определенных областях. Но могут ли люди, которые пошли на сотрудничество с оккупационной администрацией, оставаться на государственной службе после освобождения Донбасса? У меня на этот счет есть большие сомнения. Но я не сторонник того, чтобы таких людей привлекать к уголовной ответственности, если, конечно, они не брали в руки оружие,

– отметил Тука.

Но что делать, когда специалистов не хватает по всей стране? Можно ли оставить на местах работников оккупированных администраций из-за дефицита кадров?

На эти вопросы Георгий Тука отвечает категорично: "Если такая мера оправдывается дефицитом кадров, то это свидетельствует лишь о ложности кадровой политики нынешней власти".

Комментарий эксперта: Возвращение оккупированных территорий Донбасса возможно только после победы

Аналогичную точку зрения высказала на днях и лидер партии "Самопомич" и бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед: "Я считаю, что те, кто работают там (на оккупированных территориях Донбасса – прим. 24) в любой "власти", больше никогда не могут в Украине занимать никаких государственных должностей".

Ранее депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который является советником СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, заявил, что работники оккупационных администраций смогут быть во власти.



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