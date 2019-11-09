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      Можно ли чиновников "ЛДНР" брать на должности в Украине, – комментарий Туки

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      Георгий Тука
      Георгий Тука / 24 канал

      После деоккупации Донбасса на этой территории не могут работать те, кто помогал пророссийским сепаратистам, считает Георгий Тука.

      Волонтер и военный эксперт Георгий Тука имеет большие сомнения относительно того, целесообразно ли после войны оставлять на своих должностях госслужащих, которые работали под контролем "ЛДНР". Об этом он сказал в комментарии 24 канала.

      Мнения других экспертов – в статье "От чего зависит реинтеграция Донбасса?"

      На оккупированной территории есть хорошие специалисты в определенных областях. Но могут ли люди, которые пошли на сотрудничество с оккупационной администрацией, оставаться на государственной службе после освобождения Донбасса? У меня на этот счет есть большие сомнения. Но я не сторонник того, чтобы таких людей привлекать к уголовной ответственности, если, конечно, они не брали в руки оружие,
      – отметил Тука.

      Но что делать, когда специалистов не хватает по всей стране? Можно ли оставить на местах работников оккупированных администраций из-за дефицита кадров?

      На эти вопросы Георгий Тука отвечает категорично: "Если такая мера оправдывается дефицитом кадров, то это свидетельствует лишь о ложности кадровой политики нынешней власти".

      Комментарий эксперта: Возвращение оккупированных территорий Донбасса возможно только после победы

      Аналогичную точку зрения высказала на днях и лидер партии "Самопомич" и бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед: "Я считаю, что те, кто работают там (на оккупированных территориях Донбасса – прим. 24) в любой "власти", больше никогда не могут в Украине занимать никаких государственных должностей".

      Ранее депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который является советником СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, заявил, что работники оккупационных администраций смогут быть во власти.


      Карта Донбасса

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Реинтеграция Донбасса Георгий Тука
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