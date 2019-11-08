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      Возвращение оккупированных территорий Донбасса возможно только после победы, – Гайдай

      79 Читати новину українською
      Сергей Гайдай
      Сергей Гайдай / liga.net

      Сегодня любые разговоры о реинтеграции Донбасса не имеют никакого смысла. Никто не знает, что будет дальше. Для начала необходимо, чтобы состоялось возвращение оккупированной территории в пределы Украины.

      Только после восстановления полного контроля на Донбассе можно будет говорить о его возвращении в украинское общество. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Сергей Гайдай.

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      По словам эксперта реинтеграция на условиях Украины возможна лишь тогда, когда Россия проиграет на всех фронтах – военном, информационном и дипломатическом.

      Нет никаких оснований полагать, что президент России Владимир Путин просто возьмет и вернет Донбасс. Реинтеграция возможна только тогда, когда Россия проиграет, и это должно быть поражение не только в военном плане, но и на дипломатическом фронте, а также необходимо выиграть информационную войну. Но для этого нам необходимо другое качество государства. А уж как мы будем реинтегрировать Донбасс, зависит от того, как мы его вернем. Если это произойдет во время боевых действий, тогда проблем не будет. Кто победит, тот и будет решать,
      – сказал Гайдай.

      Кроме того, он отметил, что имеет радикальное мнение. 

      "Возвращение оккупированных территорий на Донбассе может быть только в результате победы над агрессором. По-другому территории не возвращаются", – отметил политолог.

      Отметим, Владимир Зеленский назвал примирения одним из основных направлений урегулирования конфликта на Донбассе. Также он представил стратегию реинтеграции Донбасса.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Реинтеграция Донбасса
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