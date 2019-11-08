Возвращение оккупированных территорий Донбасса возможно только после победы, – Гайдай

Сегодня любые разговоры о реинтеграции Донбасса не имеют никакого смысла. Никто не знает, что будет дальше. Для начала необходимо, чтобы состоялось возвращение оккупированной территории в пределы Украины.

Только после восстановления полного контроля на Донбассе можно будет говорить о его возвращении в украинское общество. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Сергей Гайдай .

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По словам эксперта реинтеграция на условиях Украины возможна лишь тогда, когда Россия проиграет на всех фронтах – военном, информационном и дипломатическом.

Нет никаких оснований полагать, что президент России Владимир Путин просто возьмет и вернет Донбасс. Реинтеграция возможна только тогда, когда Россия проиграет, и это должно быть поражение не только в военном плане, но и на дипломатическом фронте, а также необходимо выиграть информационную войну. Но для этого нам необходимо другое качество государства. А уж как мы будем реинтегрировать Донбасс, зависит от того, как мы его вернем. Если это произойдет во время боевых действий, тогда проблем не будет. Кто победит, тот и будет решать,

– сказал Гайдай.

Кроме того, он отметил, что имеет радикальное мнение.

"Возвращение оккупированных территорий на Донбассе может быть только в результате победы над агрессором. По-другому территории не возвращаются", – отметил политолог.