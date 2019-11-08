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      Повернення окупованих територій Донбасу можливе лише після перемоги, – Гайдай

      82 Читать новость на русском
      Сергій Гайдай
      Сергій Гайдай / liga.net

      Сьогодні будь-які розмови про реінтеграцію Донбасу не мають ніякого сенсу. Ніхто не знає, що буде далі. Для початку необхідно, аби відбулось повернення окупованої території в межі України.

      Лише після відновлення повного контролю на Донбасі можна буде говорити про його повернення в українське суспільство. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політолог Сергій Гайдай.

      Читайте також: Від чого залежить реінтеграція Донбасу?

      За словами експерта реінтеграція на умовах України можлива лише тоді, коли Росія програє на всіх фронтах – військовому, інформаційному та дипломатичному.

      Немає жодних підстав думати, що президент Росії Володимир Путін просто візьме й поверне Донбас. Реінтеграція можлива лише тоді, коли Росія програє, і це має бути поразка не лише у військовому плані, а й на дипломатичному фронті, також необхідно виграти інформаційну війну. Але для цього нам необхідна інша ніж сьогодні якість держави. А вже, як ми будемо реінтегрувати Донбас, залежить від того, як ми його повернемо. Якщо це відбудеться під час бойових дій, тоді проблем не буде. Хто переможе, той й вирішуватиме,
      – сказав Гайдай.

      Крім того він зауважив, що має радикальну думку. 

      "Повернення окупованих територій на Донбасі може бути лише у результаті перемоги над агресором. По-іншому території не повертаються", – зазначив політолог.

      Відзначимо, Володимир Зеленський назвав примирення одним з основних напрямків врегулювання конфлікту на Донбасі. Також він презентував стратегію реінтеграції Донбасу.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу
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