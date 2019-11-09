Чи можна чиновників "ЛДНР" брати на посади в Україні, – коментар Туки

Після деокупації Донбасу на цій території не можуть працювати ті, хто допомагав проросійським сепаратистам, вважає Георгій Тука.

Волонтер й військовий експерт Георгій Тука має великі сумніви щодо того, чи доцільно після війни залишати на своїх посадах держслужбовців, які працювали під контролем "ЛДНР". Про це він сказав у коментарі 24 каналу.

Думки інших експертів – у статтіі "Від чого залежить реінтеграція Донбасу?"

На окупованій території є хороші фахівці у певних галузях. Але чи можуть люди, які пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією, залишатись на державній службі після звільнення Донбасу? В мене щодо цього є великі сумніви. Але я й не прихильник того, аби таких людей притягувати до кримінальної відповідальності, якщо звісно вони не брали у руки зброю,

– зазначив Тука.

Але що робити, коли фахівців не вистачає по всій країні? Чи можна залишити на місцях працівників окупованих адміністрацій через дефіцит кадрів?

На ці питання Георгій Тука відповідає категорично: "Якщо така міра виправдовується дефіцитом кадрів, то це свідчить лише про хибність кадрової політики нинішньої влади".

Коментар експерта: Повернення окупованих територій Донбасу можливе лише після перемоги

Аналогічну точку зору висловила днями і лідерка партії "Самопоміч" та колишня віцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд: "Я вважаю, що ті, хто працюють там (на окупованих територіях Донбасу – Прим. 24) у будь-якій "владі", більше ніколи не можуть в Україні обіймати жодних державних посад".

Раніше депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, який є радником РНБО з питань реінтеграції Донбасу, заявив, що працівники окупаційних адміністрацій зможуть бути у владі.



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