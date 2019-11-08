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      Котиків розводять: Сироїд зробила закид у бік чинної влади щодо Донбасу

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд

      Лідерка партії "Самопоміч" та колишня віцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд розкритикувала чинну владу за розведення військ на Донбасі та за заяви, що на окупованих територіях залишилися професійні та зі здоровим глуздом люди, і вони після закінчення війни можуть увійти до владної команди.

      Як зауважила колишня віцеспікерка парламенту у ефірі "Радіо НВ", розведення сил і засобів на Донбасі насправді є розведенням українців.

      Важливо! Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться 9 листопада

      Це, як то кажуть, "котиків розводять". По-перше, ми взагалі не маємо доказів, що відводять війська з того боку. По-друге, на жаль, я не маю довіри й українці не мають довіри до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оскільки дуже багато людей, які там є, – упереджені щодо України на користь Росії та проросійських військ,
      – підкреслила Сироїд.

      Крім того, колишня парламентарка висловила критику у бік нардепа від "Слуги народ" та радника секретаря РНБО Максима Ткаченка. Закид від Сироїд стосується слід парламентаря про те, що деякі "чиновники" в окупованих адміністраціях нібито можуть обійняти певні державні посади після виборів на Донбасі.

      Я вважаю, що ті, хто працюють там (на окупованих територіях Донбасу, – 24 канал) у будь-якій "владі", більше ніколи не можуть в Україні обіймати жодних державних посад,
      – наголосила вона.

      За її словами, не можуть продовжувати свою роботу після деокупації Донбасу й деякі категорії вчителів.

      "Ви вважаєте, що вчителька, яка розповідає "історію "ДНР" і "ЛНР" може потім розказувати історію України? Це абсурд. Тобто це можуть бути хороші люди (в сенсі люблячі тато, мама, брат, сестра), але це не робить їх людьми, здатними працювати в органах влади чи органах місцевого самоврядування України", – констатувала ексзаступник голови ВР.

      Зверніть увагу! У "Слузі народу" роз'яснили, хто з ОРДЛО зможе працювати у владі України

      Водночас вона вважає за необхідне обов’язкове притягнення до відповідальності всіх причетних до окупації та скоєння військових злочинів на Донбасі.

      Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі

      • 30 червня розведення військ з обох боків відбулося у районі Станиці Луганської. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 2 листопада офіційно завершилося розведення військ у районі Золотого-4. Сторони заявили про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення. Після розведення упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку.
      • Наступним етапом має бути розведення сил і засобів у районі Богданівки. Його вже вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.
      • Зауважимо, українська влада наголошує, що розведення сил і засобів на Донбасі відбувається у межах мінських угод і є поштовхом до проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Загалом розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Розведення військ Оксана Сироїд Самопоміч
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