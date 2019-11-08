Котиков разводят: Сыроед упрекнула действующую власть относительно Донбасса
Лидер партии "Самопомич" и бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед раскритиковала действующую власть за разведение войск на Донбассе и за заявления, что на оккупированных территориях остались профессиональные и со здравым смыслом люди, и они после окончания войны могут войти во властную команду.
Как отметила бывшая вице-спикер парламента в эфире "Радио НВ", разведение сил и средств на Донбассе самом деле является разведением украинцев.
Важно! Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября
Это, как говорится, "котиков разводят". Во-первых, мы вообще не имеем доказательств, отводят ли войска с той стороны. Во-вторых, к сожалению, у меня нет доверия и в украинцев нет доверия к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку очень много людей, которые там есть, – предвзяты в отношении Украины в пользу России и пророссийских войск,
– подчеркнула Сыроед.
Кроме того, бывший парламентарий высказала критику в сторону нардепа от "Слуги народа" и советника секретаря СНБО Максима Ткаченко. Упрек Сыроед касается того, что некоторые "чиновники" из оккупированных администраций якобы могут занять определенные государственные должности после выборов на Донбассе.
Я считаю, что те, кто работают там (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал) в любой "власти", никогда не могут в Украине занимать никаких государственных должностей,
– подчеркнула она.
По ее словам, не могут продолжать свою работу после деоккупации Донбасса и некоторые категории учителей.
"Вы считаете, что учительница, которая рассказывает "историю "ДНР" и "ЛНР" может потом рассказывать историю Украины? Это абсурд. То есть это могут быть хорошие люди (в смысле любящие папа, мама, брат, сестра), но это не делает их людьми, способными работать в органах власти или органах местного самоуправления Украины", – констатировала экс-заместитель председателя ВР.
Обратите внимание! В "Слуге народа" разъяснили, кто из ОРДЛО сможет работать во власти Украины
В то же время она считает необходимым обязательное привлечение к ответственности всех причастных к оккупации и совершению военных преступлений на Донбассе.
Что известно о разведении сил и средств на Донбассе
- 30 июня разведение войск с обеих сторон произошло в районе Станицы Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 2 ноября официально завершилось разведение войск в районе Золотого-4. Стороны заявили о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения. После разведения в течение 30 дней будут разминировать этот участок.
- Следующим этапом должно быть разведения сил и средств в районе Богдановки. Его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
- Заметим, украинская власть отмечает, что разведение сил и средств на Донбассе происходит в пределах минских соглашений и является толчком к проведению встречи лидеров стран "нормандской четверки". В целом разведение сил и средств должно стартовать спустя 7 дней полной тишины на Донбассе.
Выбор редакции
-
Оккупанты на границе с Крымом нагло схватили легендарную крымскую татарку, – Чубаровсегодня , 00:03
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 11 выпуск: романтические конкурсы в парах, которые прошли сильнейшие8 ноября , 23:15
-
Главные новости 8 ноября: удар по России от суда ООН, Дубневич на свободе, обыски в "Парусе"8 ноября , 22:36