Котиков разводят: Сыроед упрекнула действующую власть относительно Донбасса

Лидер партии "Самопомич" и бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед раскритиковала действующую власть за разведение войск на Донбассе и за заявления, что на оккупированных территориях остались профессиональные и со здравым смыслом люди, и они после окончания войны могут войти во властную команду.

Как отметила бывшая вице-спикер парламента в эфире "Радио НВ", разведение сил и средств на Донбассе самом деле является разведением украинцев.

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Это, как говорится, "котиков разводят". Во-первых, мы вообще не имеем доказательств, отводят ли войска с той стороны. Во-вторых, к сожалению, у меня нет доверия и в украинцев нет доверия к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку очень много людей, которые там есть, – предвзяты в отношении Украины в пользу России и пророссийских войск,

– подчеркнула Сыроед.

Кроме того, бывший парламентарий высказала критику в сторону нардепа от "Слуги народа" и советника секретаря СНБО Максима Ткаченко. Упрек Сыроед касается того, что некоторые "чиновники" из оккупированных администраций якобы могут занять определенные государственные должности после выборов на Донбассе.

Я считаю, что те, кто работают там (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал) в любой "власти", никогда не могут в Украине занимать никаких государственных должностей,

– подчеркнула она.

По ее словам, не могут продолжать свою работу после деоккупации Донбасса и некоторые категории учителей.

"Вы считаете, что учительница, которая рассказывает "историю "ДНР" и "ЛНР" может потом рассказывать историю Украины? Это абсурд. То есть это могут быть хорошие люди (в смысле любящие папа, мама, брат, сестра), но это не делает их людьми, способными работать в органах власти или органах местного самоуправления Украины", – констатировала экс-заместитель председателя ВР.

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В то же время она считает необходимым обязательное привлечение к ответственности всех причастных к оккупации и совершению военных преступлений на Донбассе.

Что известно о разведении сил и средств на Донбассе