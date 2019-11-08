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      Котиков разводят: Сыроед упрекнула действующую власть относительно Донбасса

      29 Читати новину українською
      Оксана Сыроед
      Оксана Сыроед

      Лидер партии "Самопомич" и бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед раскритиковала действующую власть за разведение войск на Донбассе и за заявления, что на оккупированных территориях остались профессиональные и со здравым смыслом люди, и они после окончания войны могут войти во властную команду.

      Как отметила бывшая вице-спикер парламента в эфире "Радио НВ", разведение сил и средств на Донбассе самом деле является разведением украинцев.

      Важно! Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября

      Это, как говорится, "котиков разводят". Во-первых, мы вообще не имеем доказательств, отводят ли войска с той стороны. Во-вторых, к сожалению, у меня нет доверия и в украинцев нет доверия к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку очень много людей, которые там есть, – предвзяты в отношении Украины в пользу России и пророссийских войск,
      – подчеркнула Сыроед.

      Кроме того, бывший парламентарий высказала критику в сторону нардепа от "Слуги народа" и советника секретаря СНБО Максима Ткаченко. Упрек Сыроед касается того, что некоторые "чиновники" из оккупированных администраций якобы могут занять определенные государственные должности после выборов на Донбассе.

      Я считаю, что те, кто работают там (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал) в любой "власти", никогда не могут в Украине занимать никаких государственных должностей,
      – подчеркнула она.

      По ее словам, не могут продолжать свою работу после деоккупации Донбасса и некоторые категории учителей.

      "Вы считаете, что учительница, которая рассказывает "историю "ДНР" и "ЛНР" может потом рассказывать историю Украины? Это абсурд. То есть это могут быть хорошие люди (в смысле любящие папа, мама, брат, сестра), но это не делает их людьми, способными работать в органах власти или органах местного самоуправления Украины", – констатировала экс-заместитель председателя ВР.

      Обратите внимание! В "Слуге народа" разъяснили, кто из ОРДЛО сможет работать во власти Украины

      В то же время она считает необходимым обязательное привлечение к ответственности всех причастных к оккупации и совершению военных преступлений на Донбассе.

      Что известно о разведении сил и средств на Донбассе

      • 30 июня разведение войск с обеих сторон произошло в районе Станицы Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 2 ноября официально завершилось разведение войск в районе Золотого-4. Стороны заявили о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения. После разведения в течение 30 дней будут разминировать этот участок.
      • Следующим этапом должно быть разведения сил и средств в районе Богдановки. Его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
      • Заметим, украинская власть отмечает, что разведение сил и средств на Донбассе происходит в пределах минских соглашений и является толчком к проведению встречи лидеров стран "нормандской четверки". В целом разведение сил и средств должно стартовать спустя 7 дней полной тишины на Донбассе.
      blog_ava
      Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      8 ноября
      707
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Самопомощь Оксана Сыроид Новости политики Разведение войск
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