Можно ли не останавливать блоки Энергоатома?

Ночью 1 мая был остановлен на капитальный ремонт блок номер 4 Запорожской АЭС мощностью 1000 мегаватт. Капитальные ремонты, конечно, должны быть. Но вместе с тем мы помним, что две недели назад был в резерв остановлен блок ЗАЭС-2 также мощностью 1000 МВт, который сейчас простаивает.

Также не на полную мощность работают:

блоки Ровненской АЭС №2, №3 и №4 (недогрузка на 470 МВт)

блоки №1 и №3 Южно-Украинской АЭС (недогрузка на 595 МВт)

блок №2 Хмельницкой АЭС (недогрузка на 255 МВт).

Фактически это означает, что с точки зрения имеющихся мощностей Энегоатому можно было один блок вывести в ремонт, а вместо него или поднять другой, либо увеличить мощность недогруженных блоков.

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Но могла ли энергосистема принять больше атомной энергии?

Атомные блоки работают в так называемой базовой нагрузке, то есть равномерно – не могут быстро увеличивать или уменьшать мощность, чтобы реагировать на вечерние пики или ночные/дневные провалы в потреблении. Покрывать пики – это дело угольных электростанций.

Также, чтобы уменьшить провалы в потреблении, диспетчеры Укрэнерго включают на закачку воды гидроэлектростанции (всего возможная мощность 1375 МВт), или ограничивают производителей по "зеленому" тарифу – это позволяет расширить базу Энергоатома в часы провалов потребления.

Чтобы угольные ТЭС могли быстро "подхватить" увеличение объемов потребления, их держат на одном работающем блоке или корпусе в период ночного или дневного минимума потребления. По крайней мере так действовали диспетчеры Укрэнерго до 18 апреля.

Теперь давайте посмотрим, как работали производители электрической энергии после остановки еще одного атомного блока в пятницу ночью, то есть в период минимума потребления, когда, как правило, раньше ТЭС работали на 1 блоке.

1 мая 2:30 ночи:

Углегорская ТЭС 2 блока (482 МВт)

Кураховская ТЭС 3 блока (529 МВт)

Запорожская ТЭС 2 блока (612 МВт)

Змиевская ТЭС 2 блока (272 МВт)

Трипольская ТЭС 1 блок + 1 корпус (298 МВт).

То есть, если бы эти ТЭС в период ночного минимума работали на 1 блоке, как это было до 18 апреля, то это позволило бы атомным станциям работать дополнительной мощностью около 1000 МВт.

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В дневной минимум пятницы такой потенциал атомных станций составлял чуть меньше – около 500МВт, если без ограничений "зеленых". Ранее, до 18 апреля Укрэнерго ограничивало крупных "зеленых" в отдельные часы выходных дней, чтобы увеличить базу Энергоатома. Я считаю, ограничения дорогих "зеленых" на несколько часов в неделю, чтобы могло больше работать дешевого Энергоатома, в теперешний сложный период является допустимым. В таком случае смогло бы работать +1000 МВт атомных блоков.

Ситуация сегодня по состоянию на 2 ночи показана на графике, она похожа на предыдущие ночи.

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Вывод такой. Некоторое снижение мощности Энергоатома оправдано, но не снижение на 1500 МВт с 9050 МВт до 7550 МВт, которое произошло за последние 2 недели. После остановки блока ЗАЭС-4 на капитальный ремонт была техническая возможность системы, чтобы принять больше атомной енерегии: либо поднять блок ЗАЭС-2 (предположительно, не на полную мощность) или подгрузить недогруженные блоки других атомных электростанций. Без ограничений "зеленых" это +500МВт, с ограничениями зеленых до +1000МВт. По моему мнению, это было бы оптимальное использование имеющихся у государства ресурсов, поэтому буду эту позицию последовательно отстаивать.