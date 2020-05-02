Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова

Мы с вами, граждане Украины, за свой счет будем спасать олигарха и миллиардера Рината Ахметова. Государство будет отключать атомные энергоблоки, чтобы олигарх не обанкротился – это аналогичная история, как с "Приватбанком" и Коломойским, но более хитро обставлена.

Рано чи пізно це мало відбутися – конфлікт інтересів олігарха Ріната Ахметова та нашої держави в особі акціонерної компанії "Енергоатом", яка об'єднує всі атомні електростанції та належить нам, як громадянам. Про це йдеться у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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У зв'язку з економічною кризою, спровокованою COVID-19, почалося скорочення споживання електроенергії.

Але на цю проблему наклалася ще одна – стрімке збільшення зеленої енергетики, як сонячної, так і вітряної в енергобалансі України. Виникла потреба в новому балансі, кому дозволять виробити більше електрики, а кому – менше.

І в підсумку, розв'язати проблему Ріната Ахметова, як найбільшого виробника вугільної та сонячної електроенергії вирішили коштом українців. Це непроста тема, але я прошу вас уважно слідкувати за руками.



Рінат Ахметов / Фото scm.com.ua

Отже, аби уникнути енергетичного колапсу, нинішня в.о. міністра енергетики Ольга Буславец запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій. У підсумку почався величезний скандал.

Все почалося з рознарядки державному "Енергоатому" про повну зупинку трьох блоків потужністю 3000 мегаватів і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Це еквівалент зупинки всієї Рівненської АЕС або половини Запорізької АЕС.

"Навіщо?" – запитаєте ви. Зупинка атомних блоків призведе до того, що нашим з вами коштом буде збалансовано ринок. І не треба зупиняти працюючі на високому "зеленому" тарифі сонячні станції Ахметова. Також додаткову частку ринку отримають вугільні станції – правильно, теж Ахметова.



"Енергоатом" / Фото delo.ua

Звичайно, криза споживання плюс поява великої кількості зеленої енергетики – це виклик, який стоїть перед державою. Але справедливо його розв’язати так, щоб кожен трохи пожертвував, а не рятувати Ахметова за кошт держави.

Зупинка блоків коштуватиме державі мільярдних збитків, а "Енергоатом" стане фактично банкрутом. Але це також недопустимо. Щоб врятувати державний "Енергоатом", для погашення їхніх збитків виділять 10 мільярдів гривень допомоги у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу.

Навіщо зупиняти блоки "Енергоатому"

Схема двоходова: "Енергоатом" рятує ДТЕК Ахметова, а держава вже рятує "Енергоатом". Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі "Приватбанку", тобто націоналізації.

Звідки ростуть ноги цих проблем? Нинішня ситуація – пряме похідне від олігархічної змови та бажання наживи, а про наслідки я попереджав у своїх блогах ще і рік, і два роки тому.

Нинішню кризову ситуацію в енергетиці було спровоковано рішеннями, які ухвалювалися в часи Петра Порошенка. Тоді всім станціям, які ввели в експлуатацію до кінця минулого 2019 року, гарантували, напевно, найвищий у світі зелений тариф, який міг доходити до 5 гривень за кіловат-годину, майже вдесятеро дорожче, ніж тариф на атомну електроенергію.

Аби встигнути набудувати сонячних станцій до кінця 2019 року та гарантувати надприбутки на 10 років, влада Порошенка навіть створила пільги імпортерам сонячних панелей.



Петро Порошенко / 24 канал

При ввезенні китайських панелей вони не платили податки в бюджет. Таким чином, в умовах нерівної конкуренції опинився український виробник панелей сонячної генерації – вінницький завод "Kness", який мав такі податки сплачувати.

Таким чином, власники сонячних станцій економили гроші, завозячи китайські панелі, щоб набудувати якнайбільше потужностей до кінця 2019 року та гарантувати астрономічно високий зелений тариф на найбільші десять років.

А якщо ми подивимося, хто максимально виграв від цього, то побачимо прізвище, правильно, Ріната Ахметова.

Холдинг оперує найбільшими вітряними та сонячними електростанціями не тільки в Україні, а і в Європі. В 2019 році ДТЕК виробив 25% всієї зеленої електроенергії в країні та продовжує нарощувати потужності.

Крім Ахметова, є на цьому ринку й слід Порошенка. Ось як це можна прослідкувати. Так, 4 місце серед найбільших виробників зеленої генерації займає громадянин Великобританії Річард Дейтс, власник інвестиційного фонду "VR Capital Group".

Дейтс – партнер Макара Пасенюка, інвестиційного банкіра Порошенка. Чи є тут гроші самого експрезидента, могло би встановити лише міжнародне слідство. Але я би, чесно, не здивувався.



Макар Пасенюк / Фото Факти ICTV

Вклав свої гроші в сонячну енергетику і клан Авакова. Компанія дружини міністра внутрішніх справ Інни Авакової і колишнього депутата від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвицького у 2019 році отримали для своєї сонячної електростанції "зелений" тариф.

Вдумайтеся – на рівні 4 гривні 57 копійок за кВт-годину. Враховуючи потужності сонячної станції, що може приносити власникам понад 50 мільйонів гривень доходу щорічно.

Зрозуміло, що нинішнього відключення атомних електростанцій можна було би уникнути, якби за часів Порошенка не створювали таких умов максимального сприяння зеленим.

А особливо сонячним енергетикам, які насправді забезпечують роботою не українські заводи, а китайські, і створюють мінімальне число робочих місць – величезний парк генерації можуть обслуговувати кілька десятків осіб.

До речі, ціною цього стане відтік українських фахівців, що обслуговують атомні станції, за кордон у сусідню Білорусь, де добудовують свою атомну електростанцію.

А як щит від нападок Ахметов використав іноземних інвесторів, розмістивши на європейській біржі цінні папери своєї компанії, що виробляє альтернативну енергетику. І коли влада спробує обмежити його апетити, то почнеться галас про те, що ображають міжнародні фінансові кола.

Хоча, треба сказати, не всі західні кола на боці зеленої генерації, наприклад, через розв'язання проблем енергетики коштом придушення атомної виникли проблеми зі Швецією, на території якої розташоване виробництво ядерного палива "Вестингауз".

Через кризу атомщиків Україна накопичила борги перед цим заводом, і тільки нещодавно почала розплачуватися.

Бонус для Ахметова. Як ви знаєте, в Україні сонячні електростанції зводять в регіонах, де є малим споживання електроенергії. А це значить, що для підтримки балансу треба постійно довантажувати вугільні станції того ж таки Ахметова.

Тому, коли постало питання, що треба шукати крайнього. Тобто кого відключати від енергомережі, то міністерство енергетики, обсаджене лобістами Ахметова, зробило вибір – нехай платять українці.

І справді, не можна просто так взяти і відключити курку, яка несе Ахметову золоті яйця по 5 гривень за кіловат-годину. Але потім не дивуйтеся, звідки в Ахметова палац короля Леопольда 2, що був куплений за еквівалент 6 мільярдів гривень у Франції. І це не останнє абсурдне рішення, ухвалене державою в інтересах Ахметова.

Вигідні рішення для Ахметова

Останнім часом холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, поєднавши лобізм і шантаж, зміг домогтися кількох вигідних для себе рішень.

Спочатку був заборонений імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами, потім був заборонений будь-який імпорт електроенергії. Хоча його частка становила всього 0,2%, але наявність зовнішнього ресурсу збивала монопольну ціну Ахметова.

Потім були введені мита 65% на імпортне вугілля, який є конкурентом вугілля Ахметова. Бачачи, що влада чутлива до проблем, які розкручують самі ж телевізійні канали олігарха, Ахметов пішов на підвищення ставок.

У квітні компанія ДТЕК оголосила, що зупинить свою найбільшу шахту "Павлоградвугілля", вимагаючи підвищення ціни електроенергії мінімум на 20%, інакше у влади будуть проблеми з 30 тисячами шахтарів.

І зупинили цю шахту максимально публічно і медійно, створюючи політичний тиск. Це все нагадує план "Крепость", яким Ахметов шантажував владу після втечі Януковича.

Проблема в тому, що після кожного кроку назустріч ДТЕК Ахметова, той вимагає все нових рішень на свою користь. А за всім цим спостерігає Коломойський та інші олігархи, які теж формують свої апетити.

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В реаліях, які склалися, коли будуть зупиняти атомні енергоблоки в ім'я збереження Ахметова, нинішня в.о. міністра енергетики Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті.

Але Ахметова ніколи не цікавили персоналії – головне, щоб було ухвалене потрібне для нього рішення. І тому єдиний спосіб виправити ситуації – влада має почати нарешті справжню деолігархізацію. В іншому разі вся держава стане внутрішньою колонією одного чи кількох кланів.