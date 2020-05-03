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      БЛОГ Герус Андрій
      Народний депутат, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

      Чи можна не зупиняти блоки Енергоатому?

      -
      Запорізька АЕС
      Запорізька АЕС / en-news.com.ua

      Вночі 1 травня був зупинений на капітальний ремонт блок номер 4 Запорізької АЕС потужністю 1000 мегават. Капітальні ремонти, звичайно, мають бути. Але разом із тим ми пам'ятаємо, що два тижні тому був у резерв зупинений блок ЗАЕС-2 також потужністю 1000 МВт, який зараз простоює.

      Також не на повну потужність працюють:

      • блоки Рівненської АЕС №2, №3 та №4 (недовантаження на 470 МВт);
      • блоки №1 та №3 Південно-української АЕС (недовантаження на 595 МВт);
      • блок №2 Хмельницької АЕС (недовантаження на 255 МВт).

      Фактично це означає, що із точки зору наявних потужностей Енегоатому можна було один блок вивести у ремонт, а замість нього або підняти інший, або збільшити потужність недовантажених блоків.

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      Але чи могла енергосистема прийняти більше атомної енергіі?

      Атомні блоки працюють у так званому базовому навантаженні, тобто рівномірно – не можуть швидко збільшувати чи зменшувати потужність, щоб реагувати на вечірні піки чи нічні/денні провали у споживанні. Покривати піки – це справа вугільних електростанцій.

      Також, щоб зменшити провали у споживанні, диспетчери Укренерго включають на закачку води гідроелектростанції (всього можлива потужність 1375 МВт), або обмежують виробників за "зеленим" тарифом – це дозволяє розширити базу Енергоатому у години провалів споживання.

      Щоб вугільні ТЕС могли швидко "підхопити" збільшення обсягів споживання, їх тримають на одному працюючому блоку або корпусу у період нічного або денного мінімуму споживання. Принаймні так діяли диспетчери Укренерго до 18 квітня.

      Тепер давайте подивимося, як працювали виробники електричної енергії після зупинки ще одного атомного блоку у п'ятницю вночі, тобто у період мінімуму споживання, коли, зазвичай, раніше ТЕС працювали на 1 блоці.

      1 травня 02:30 ночі:

      • Вуглегірська ТЕС 2 блоки (482 МВт);
      • Курахівська ТЕС 3 блоки (529 МВт);
      • Запорізька ТЕС 2 блоки (612 МВт);
      • Зміївська ТЕС 2 блоки (272 МВт);
      • Трипільська ТЕС 1 блок + 1 корпус (298 МВт).

      Тобто, якщо би ці ТЕС у період нічного мінімуму працювали на 1 блоці, як це було до 18 квітня, то це дозволило би атомним станціям працювати додатковою потужністю біля 1000 МВт.

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      У денний мінімум п'ятниці такий потенціал атомних станцій складав трохи менше – біля 500МВт, якщо без обмежень "зелених". Раніше, до 18 квітня Укренерго обмежувало крупних "зелених" в окремі години вихідних днів, щоб збільшити базу Енергоатому. Я вважаю, обмеження дорогих "зелених" на декілька годин за тиждень, щоб могло більше працювати дешевого Енергоатому, у теперішній складний період є допустимим. У такому випадку змогло би працювати +1000 МВт атомних блоків.

      Ситуація сьогодні станом на 2 ночі показана на графіку, вона схожа на попередні ночі.


      Стан блоків АЕС і ТЕС в Україні станом на 3 травня

      Висновок такий. Певне зниження потужності Енергоатому виправдане, але не зниження на 1500 МВт із 9050 МВт до 7550 МВт, яке відбулося за останні 2 тижні. Після зупинки блоку ЗАЕС-4 у капітальний ремонт була технічна можливість системи, щоб прийняти більше атомної енерегії: або підняти блок ЗАЕС-2 (імовірно, не на повну потужність) або довантажити недовантажені блоки інших атомних електростанціях. Без обмежень "зелених" це +500МВт, із обмеженнями зелених до +1000МВт. На мою думку, це було би оптимальне використання наявних у держави ресурсів, тому буду цю позицію послідовно відстоювати.

      Автор: Герус Андрій
      Теги: Новини Запоріжжя АЕС Енергетика Новини України Публікації
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