Чи можна не зупиняти блоки Енергоатому?

Вночі 1 травня був зупинений на капітальний ремонт блок номер 4 Запорізької АЕС потужністю 1000 мегават. Капітальні ремонти, звичайно, мають бути. Але разом із тим ми пам'ятаємо, що два тижні тому був у резерв зупинений блок ЗАЕС-2 також потужністю 1000 МВт, який зараз простоює.

Також не на повну потужність працюють:

блоки Рівненської АЕС №2, №3 та №4 (недовантаження на 470 МВт);

блоки №1 та №3 Південно-української АЕС (недовантаження на 595 МВт);

блок №2 Хмельницької АЕС (недовантаження на 255 МВт).

Фактично це означає, що із точки зору наявних потужностей Енегоатому можна було один блок вивести у ремонт, а замість нього або підняти інший, або збільшити потужність недовантажених блоків.

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Але чи могла енергосистема прийняти більше атомної енергіі?

Атомні блоки працюють у так званому базовому навантаженні, тобто рівномірно – не можуть швидко збільшувати чи зменшувати потужність, щоб реагувати на вечірні піки чи нічні/денні провали у споживанні. Покривати піки – це справа вугільних електростанцій.

Також, щоб зменшити провали у споживанні, диспетчери Укренерго включають на закачку води гідроелектростанції (всього можлива потужність 1375 МВт), або обмежують виробників за "зеленим" тарифом – це дозволяє розширити базу Енергоатому у години провалів споживання.

Щоб вугільні ТЕС могли швидко "підхопити" збільшення обсягів споживання, їх тримають на одному працюючому блоку або корпусу у період нічного або денного мінімуму споживання. Принаймні так діяли диспетчери Укренерго до 18 квітня.

Тепер давайте подивимося, як працювали виробники електричної енергії після зупинки ще одного атомного блоку у п'ятницю вночі, тобто у період мінімуму споживання, коли, зазвичай, раніше ТЕС працювали на 1 блоці.

1 травня 02:30 ночі:

Вуглегірська ТЕС 2 блоки (482 МВт);

Курахівська ТЕС 3 блоки (529 МВт);

Запорізька ТЕС 2 блоки (612 МВт);

Зміївська ТЕС 2 блоки (272 МВт);

Трипільська ТЕС 1 блок + 1 корпус (298 МВт).

Тобто, якщо би ці ТЕС у період нічного мінімуму працювали на 1 блоці, як це було до 18 квітня, то це дозволило би атомним станціям працювати додатковою потужністю біля 1000 МВт.

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У денний мінімум п'ятниці такий потенціал атомних станцій складав трохи менше – біля 500МВт, якщо без обмежень "зелених". Раніше, до 18 квітня Укренерго обмежувало крупних "зелених" в окремі години вихідних днів, щоб збільшити базу Енергоатому. Я вважаю, обмеження дорогих "зелених" на декілька годин за тиждень, щоб могло більше працювати дешевого Енергоатому, у теперішній складний період є допустимим. У такому випадку змогло би працювати +1000 МВт атомних блоків.

Ситуація сьогодні станом на 2 ночі показана на графіку, вона схожа на попередні ночі.



Стан блоків АЕС і ТЕС в Україні станом на 3 травня

Висновок такий. Певне зниження потужності Енергоатому виправдане, але не зниження на 1500 МВт із 9050 МВт до 7550 МВт, яке відбулося за останні 2 тижні. Після зупинки блоку ЗАЕС-4 у капітальний ремонт була технічна можливість системи, щоб прийняти більше атомної енерегії: або підняти блок ЗАЕС-2 (імовірно, не на повну потужність) або довантажити недовантажені блоки інших атомних електростанціях. Без обмежень "зелених" це +500МВт, із обмеженнями зелених до +1000МВт. На мою думку, це було би оптимальне використання наявних у держави ресурсів, тому буду цю позицію послідовно відстоювати.