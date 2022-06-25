Они не просто готовы, но пойдут на такой шаг. Такое мнение в эфире 24-го канала озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, Мозырь не случайно выбран в качестве цели, ведь Россия может решить сразу два вопроса.

Во-первых, она создает для Беларуси казус белли, то есть повод для войны,

– рассказал Олег Жданов.

"Во-вторых, если диверсия будет сделана не только в жилых домах, но и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, тогда Беларусь становится на 100% зависимой от России в поставках топлива. Это еще один рычаг давления на Лукашенко", - добавил Жданов.

Кроме того, он отметил, что эту информацию о провокациях России в Белоруссии может публиковать хоть весь мир. В России и Беларуси очень невысокий процент населения смотрит и верит новостям, обнародованным за пределами их стран.

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Оккупанты в Беларуси начали грузить боеприпасы в вагоны. Пока это делают в больших артиллерийских базах вооружения. В частности, грузят боеприпасы в населенном пункте Бронная Гора. Там размещается 46-й арсенал боеприпасов.

Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами . Сообщали о взрывах во Львовской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Харьковской, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет было запущено из Беларуси.

Россия хочет, чтобы Беларусь вмешалась окончательно и чтобы ее войска пересекли нашу границу. Украинская разведка предупредила, что для этого враг готовит разные провокации.

Белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки. В ГУР говорят, сейчас ударных сил нет, однако Россия может вернуть свои войска снова в Беларусь.

На территории Беларуси приблизительно 1,5 тысячи российских военных. Такие данные озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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