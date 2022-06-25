Вони не просто готові, а й підуть на такий крок. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Мозир не випадково вибраний як ціль, адже Росія може вирішити одразу два питання.

По-перше, вона створює для Білорусі казус беллі, тобто привід для війни,

– розповів Олег Жданов.

"По-друге, якщо диверсія буде зроблена не тільки в житлових будинках, а й на Мозирському нафтопереробному заводі, тоді Білорусь стає на 100% залежною від Росії у постачанні палива. Це ще один важіль тиску на самого Лукашенка", – додав Жданов.

Крім того, він зазначив, що цю інформацію про провокації Росії в Білорусі може публікувати хоч весь світ. В Росії та Білорусі дуже невисокий відсоток населення дивиться й вірить новинам, які оприлюднюються за межами їх країн.

Останні новини щодо Білорусі

Окупанти в Білорусі почали вантажити боєприпаси у вагони. Наразі це роблять у великих артилерійських базах озброєння. Зокрема, вантажать боєприпаси у населеному пункті Бронна Гора. Там розташовується 46-й арсенал боєприпасів.

Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами. Повідомляли про вибухи на Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Харківщині, а також у Миколаєві. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі.

Росія хоче, щоб Білорусь втрутилась остаточно і щоб її війська перетнули наш кордон. Українська розвідка попередила, що для цього ворог готує різні провокації.

Білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. У ГУР кажуть, зараз ударних сил нема, проте Росія може повернути свої війська знову у Білорусь.

На території Білорусі є приблизно 1,5 тисячі російських військових. Такі дані озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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