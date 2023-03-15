Дрон Reaper уже глубоко затонул в Черном море, поднять его будет очень тяжело, – генерал Милли
Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, вероятно, уже на дне. И поднять его будет очень тяжело.
Об этом 15 марта во время брифинга сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает 24 Канал.
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В США еще рассмотрят, нужно ли поднимать MQ-9
Милли отметил, что дрон, скорее всего, ушел глубоко под воду. И поднять его с глубины 1,2 – 1,5 км любому будет очень тяжело.
Он добавил, что если у США будут основания полагать, что они могут поднять дрон, то Вашингтон "рассмотрит варианты". И хотя у США нет кораблей в этом районе, они "имеют друзей в регионе".
При этом сам Марк Милли считает, что там, вероятно, уже нечего поднимать.
Вероятно, он сломался и подбирать особо нечего... Мы абсолютно уверены, что все, что имело ценность, больше не имеет ценности,
– добавил он.
Россия еще не нашла обломки
- Утром 14 марта один из российских самолетов Су-27 врезался в винт американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper, в результате чего ВВС США пришлось его потопить.
- В США добавили, что несколько раз перед столкновением 2 самолета Су-27 пытались перехватить MQ-9, скинув топливо перед ним. Однако россияне свою вину не признают и говорят, что дрон якобы сам потерял высоту и ударился о воду.
- После инцидента в Госдеп США был вызван посол России.
- Россия пыталась обнаружить обломки дрона, однако пока их не нашла. Будет ли искать дальше – тоже неизвестно. В США заявляют, что приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал "в чужие руки", и минимизировали его разведывательную ценность.