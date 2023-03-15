Дрон Reaper уже глубоко затонул в Черном море, поднять его будет очень тяжело, – генерал Милли

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, вероятно, уже на дне. И поднять его будет очень тяжело.

Об этом 15 марта во время брифинга сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает 24 Канал.

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Милли отметил, что дрон, скорее всего, ушел глубоко под воду. И поднять его с глубины 1,2 – 1,5 км любому будет очень тяжело.

Он добавил, что если у США будут основания полагать, что они могут поднять дрон, то Вашингтон "рассмотрит варианты". И хотя у США нет кораблей в этом районе, они "имеют друзей в регионе".

При этом сам Марк Милли считает, что там, вероятно, уже нечего поднимать.

Вероятно, он сломался и подбирать особо нечего... Мы абсолютно уверены, что все, что имело ценность, больше не имеет ценности,

– добавил он.

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