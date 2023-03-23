Так во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби отреагировал на награждение пилота Су-27, передает 24 Канал. По его словам, он проявил не храбрость, а вручение отличия – "смехотворное".

Читайте также США сменили маршруты полетов над Черным морем после падения MQ-9 Reaper: где теперь летают Штаты

Российский пилот идиот

Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение. Это глупо. Это обидно,

– подчеркнул он.

По словам Кирби, на флоте военных учат любой ценой избегать столкновений. Какая бы это ни была техника. Он до сих пор не понимает, за что награждали российского пилота. Ведь он преднамеренно подверг как себя, так и имущество США значительному риску. Самого пилота он назвал "просто идиотом".

Заметим, что Кирби, возможно, не делал бы этого заявления. Оно стало логическим продолжением к бессмысленному награждению орденами Мужества пилотов, участвовавших в сбитии американского дрона. Об этом сообщил сам министр обороны России Сергей Шойгу.

Кирби заметил, что Соединенные Штаты могут так и не узнать, каковы были истинные намерения пилотов страны-агрессора. Можно только заметить, что это было "преднамеренное преследование" и "преднамеренная агрессия". И об этом говорят видеоматериалы, снятые бортовой камерой беспилотника.

Кратко о сбитии беспилотника