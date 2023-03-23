Так під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі відреагував на нагородження пілота Су-27, передає 24 Канал. За його словами, він проявив не хоробрість, а вручення відзнаки – "сміхотворне".

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Російський пілот ідіот

Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, гадаю, у них інше визначення. Це безглуздо. Це образливо,

– наголосив він.

За словами Кірбі, на флоті військових навчають за будь-яку ціну уникати зіткнень. Яка б це не була техніка. Тож він досі не розуміє, за що нагороджували російського пілота. Адже він навмисно піддав як себе, так і майно США значному ризику. Самого пілота він назвав "просто ідіотом".

Зауважимо, що Кірбі, можливо, не робив би цієї заяви. Вона стала логічним продовженням до безглуздого нагородження орденами Мужності пілотів, які брали участь у збитті американського дрона. Про нього повідомив сам міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.

Кірбі зауважив, що Сполучені Штати можуть так і не дізнатися, якими були справжні наміри пілотів країни-агресорки. Можна лиш зауважити, що це було "навмисне переслідування" та "навмисна агресія". І про це свідчать відеоматеріали, зняті бортовою камерою безпілотника.

Коротко про збиття безпілотника