Пропагандистские российские СМИ сообщают, что в минобороны России отметили "храбрость военных" во время атаки на дрон и поблагодарили "за службу".
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Беспилотник не сбивали, а награды получили
В минобороны России противоречат собственным заявлениям. Сначала россияне заявили, что не причастны к сбитию MQ-9 Reaper, а затем награждают пилотов за "защиту границ". Так, пилоты Су-27 получили награды от Шойгу за "обезвреживание угрозы".
Хотя и в этом случае Россия нашла оправдание своим действиям. Якобы российские истребители подняли в небо для патрулирования, а дрон MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет, в результате чего потерял высоту и упал в воду.
В российском ведомстве заявили о существовании "района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения специальной военной операции", и утверждают, что беспилотник США двигался с выключенными транспондерами.
Медведев хочет и дальше сбивать американские дроны
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметился новым маразматическим заявлением. В своем телеграмм-канале он пишет, что хочет продолжить атаку на американские беспилотники.
Медведев заявляет, что "американцы крайне обнаглели" и "церемониться с ними не правильно". Поэтому сейчас Россия разрабатывает новое законодательство, согласно которому вводится понятие "запретные зоны" и "зоны с ограничениями".
Медведев считает, что этого "кодекса" должны придерживаться и беспилотники. Этим он оправдывает сбивание американского дрона, якобы нарушившего "русский суверенитет". Такое заявление от Медведева звучит особенно цинично, учитывая, что Россия ежедневно нарушает тысячи норм международного права, в частности Женевскую конвенцию, использует запрещенное оружие и манипулирует законами войны.
Что стоит знать о сбитии беспилотника Reaper
- 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасными и непрофессиональными и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".
- После этого посла России в США Анатолий Антонов был вызван в Государственный департамент Соединенных Штатов. Он успел оправдаться за инцидент и заявил, что ему никто не угрожал.
- Глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу по поводу инцидента над Черным морем. Он подчеркнул, что передал министру обороны России один важный месседж – США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.
- Впоследствии Москва заявила о намерении извлечь обломки сбитого БПЛА с моря, но в Вашингтоне считают, что страна-террорист уже это сделала.
- Очевидно, что спешка Кремля обусловлена желанием перехватить американские технологии и сделать то, что россияне умеют лучше – украсть и выдать за свое.
- Только перед падением беспилотника, американские специалисты удалили конфиденциальное программное обеспечение, что исключит возможность перехвата технологий.