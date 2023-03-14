"Летел в Крым, но упал сам": российское минобороны уже придумало басню об американском БПЛА

Над Черным морем упал американский беспилотник, который протаранил российский истребитель Су-27. В минобороны России уже прокомментировали инцидент.

В ВВС США сообщили, что около 7 утра 14 марта над водами Черного моря российский истребитель Су-27 врезался в американский БПЛА MQ-9, в результате чего тот упал. В минобороны России уже придумали свою версию случившегося.

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Что заявили в России

В минобороны страны-агрессора заявили, что американский БПЛА якобы двигался в направлении государственной границы России с "выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства". Это первая манипуляция Кремля, потому что беспилотник находился над нейтральными водами.

После этого в минобороны России цинично заявили, что беспилотник ВВС США сам потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью, а российские истребители якобы вообще ни при чем.

В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители не применяли бортовое вооружение против беспилотника США, не вступали с ним в контакт, благополучно вернулись на аэродром,

– заявило минобороны России.

Подробности инцидента