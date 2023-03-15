Во вторник вечером, 14 марта, над акваторией Черного моря в международном воздушном пространстве столкнулся российский самолет с американским дроном. Важно подчеркнуть, что Россия попыталась перехватить БпЛА США за пределами своего террористического государства.
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Россия нащупывает красные линии
Хотя выполнял американский MQ-9 Reaper разведывательную функцию, однако у России не было законных оснований для атаки на дрон США. К тому же, Вашингтон и Москва пока не находятся в прямом вооруженном противостоянии.
Кремль продолжает нащупывать красные линии в конфронтации с Западом и сейчас целесообразно указать агрессору на его место. Россия сознательно первой совершила акт агрессии. Возможные дальнейшие действия США в ответ будут иметь абсолютно легитимную основу,
– констатировали SPRAVDI.
В то же время там отметили, что этот инцидент нельзя назвать "военным успехом" России, поскольку авиация США и партнеров Вашингтона продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве.
Реакция США на аварию над Черным морем
- Высокопоставленный военачальник Североатлантического альянса, генерал Кристофер Каволи после того, как российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником, прокомментировал ситуацию.
- Он сказал, что все 30 государств-членов НАТО проинформированы об аварии. Вскоре чиновник добавил, что США вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент.
- В то же время Бригадный генерал Военно-воздушных сил США Пэт Райдер констатировал, что в недалекой перспективе будет обнародовано видео этого инцидента