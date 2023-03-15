Во вторник вечером, 14 марта, над акваторией Черного моря в международном воздушном пространстве столкнулся российский самолет с американским дроном. Важно подчеркнуть, что Россия попыталась перехватить БпЛА США за пределами своего террористического государства.

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Россия нащупывает красные линии

Хотя выполнял американский MQ-9 Reaper разведывательную функцию, однако у России не было законных оснований для атаки на дрон США. К тому же, Вашингтон и Москва пока не находятся в прямом вооруженном противостоянии.

Кремль продолжает нащупывать красные линии в конфронтации с Западом и сейчас целесообразно указать агрессору на его место. Россия сознательно первой совершила акт агрессии. Возможные дальнейшие действия США в ответ будут иметь абсолютно легитимную основу,

– констатировали SPRAVDI.

В то же время там отметили, что этот инцидент нельзя назвать "военным успехом" России, поскольку авиация США и партнеров Вашингтона продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве.

️ Обратите внимание! Корабли Черноморского флота вражеского государства приступили к поисковым работам, чтобы завладеть обломками MQ-9. Однако в США акцентировали, что россиянам не удалось найти останки дрона. Кроме того, в Вашингтоне отметили, что не могут передать Украине эти беспилотники из соображений безопасности – в этом случае у России будет больше шансов завладеть секретными технологиями.

Реакция США на аварию над Черным морем