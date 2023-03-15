У вівторок ввечері, 14 березня, над акваторією Чорного моря в міжнародному повітряному просторі зіткнувся російський літак з американським дроном. Важливо наголосити, що Росія спробувала перехопити БпЛА США за межами своєї терористичної держави.
Дивіться також Зворотний відлік економічного краху розпочався: чому Росія не зможе платити навіть бюджетникам
Росія намацує червоні лінії
Хоча виконував американський MQ-9 Reaper розвідувальну функцію, однак Росія не мала законних підстав для атаки на дрон США. До того ж Вашингтон та Москва поки не перебувають у прямому збройному протистоянні.
Кремль продовжує намацувати червоні лінії у конфронтації із Заходом, тож зараз доцільно вказати агресору на його місце. Росія свідомо першою вчинила акт агресії. Можливі подальші дії США у відповідь матимуть абсолютно легітимну основу,
– констатували SPRAVDI.
️Разом з тим там зазначили, що цей інцидент не можна назвати "військовим успіхом" Росії, оскільки авіація США і партнерів Вашингтона продовжить проводити операції в міжнародному повітряному просторі.
Реакція США на аварію над Чорним морем
- Високопоставлений воєначальник Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі після того, як російським Су-27 зіткнувся з американським безпілотником, прокоментував ситуацію.
- Він сказав, що усі 30 держав, які є членам НАТО, проінформовані про аварію. Згодом чиновник додав, що США викликали посла Росії у Вашингтоні до Держдепартаменту.
- Водночас Бригадний генерал Військово-повітряних сил США Пет Райдер констатував, що невдовзі буде оприлюднене відео цього інциденту.