"Надо было ее отрезать": в Харькове МСЭК дала циничный совет военному, который был ранен

Украинский защитник Дмитрий Олейник получил циничный совет в Харьковской областной медико-социальной экспертной комиссии. Глава МСЭК посоветовала военному избавиться от ноги, чтобы получить инвалидность.

О циничном случае Дмитрий Олейник рассказал на своей странице в сети. Он подчеркнул, что главу МСЭК, которая дала такой "совет", должны немедленно уволить, передает 24 Канал.

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Скандал в Харьковской МСЭК

Дмитрий встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года он получил тяжелое ранение во время боев за Харьков. После 15 сложных операций он обратился в областную МСЭК, чтобы установить группу инвалидности, впрочем, наткнулся на цинизм и жестокие заявления.

По его словам, глава Харьковской областной МСЭК Лариса Буничева "посоветовала" защитнику избавиться от собственной ноги.

Так зачем ты оставлял свою ногу. Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2 группа,

– цитирует слова Буничевой защитник.

Такие слова шокировали Дмитрия, и оно неудивительно. Кроме того, он утверждает, что в Харьковской МСЭК не приняли во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональность и является биопротезом.

"Так, тогда выходит, надо было и погибнуть в одном из штурмов… Этого комиссии МСЭК мало. 15 операций. Мало. Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация – это была 2 группа…", – написал Дмитрий.

После таких циничных заявлений в МСЭК защитник требует увольнения Буничевой. Дмитрий подчеркнул, что должность главы комиссии должен занимать ветеран войны, понимающий, из-за чего приходится проходить бойцам каждый день.

Позже он добавил, что ему все же назначили группу инвалидности – 3. Однако, согласно статье 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", пункт установления группы инвалидности предусматривает следующее: если ранение связано с защитой Родины, то группа повышается на одна степень.

Но наша Харьковская областная МСЭК живет по своим законам. Дай 3 – 4 тысячи долларов и будет тебе нормальное решение. Буду оспаривать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью!

– подчеркнул Дмитрий.

В Минздраве отреагировали на конфликт

Министерство здравоохранения отреагировало на скандал в Харьковской МСЭК. Там подчеркнули, что такие высказывания недопустимы, поэтому в ближайшее время там проведут проверку – Минздрав пересмотрит все решения об установлении инвалидности. После этого также будут вынесены решения, а ответственные лица будут наказаны.

Каждый, кто будет пытаться унизить Героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям придает пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное – уважение к героям, к тем, кто защищает нас на фронте, – не важно, месяц, год или 9 лет этой войны. Каждый, получивший ранение, приведшее к инвалидности, должен быть уверен в поддержке государства, а не в обесценении и унижении,

– отметили в Минздраве.

В ведомстве также раскрыли детали по ранению Дмитрия. По информации Минздрава, защитник получил 3-ю группу инвалидности. В настоящее время Дмитрий уволился из рядов ВСУ, поэтому в начале августа его документы повторно поступили в Харьковскую МСЭК №3.

В Минздраве заверили, что в ближайшее время также будет проведена оценка правомерности установления группы инвалидности Дмитрию. Все необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК МЗ Украины.

"Отрежь ногу – получишь группу", – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности», – заявили в Минздраве.