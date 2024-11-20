ГУР в очередной раз атаковало финансовый сектор России: под удар попал "МТС-Банк"

Специалисты ГУР осуществили очередную атаку на российский финансовый сектор, нанеся значительный удар по "МТС-Банку". В результате масштабной DDOS-атаки работа банковских сервисов была заблокирована.

Источники 24 Канала в ГУР рассказали, что пользователи потеряли доступ к мобильным приложениям, исчезли личные данные, а платежные системы подверглись серьезным перебоям. В открытых источниках сообщается о хаотичном списании средств со счетов.

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Что известно о кибератаке ГУР

Специалисты ГУР снова нанесли удар по финансовому сектору России, участвующему в обеспечении оккупационной армии. На этот раз объектом атаки стал "МТС-Банк", деятельность которого претерпела масштабные сбои.

По информации источников в разведке, против банка была осуществлена мощная DDOS-атака. Она вызвала серьезные проблемы в работе его сервисов, в частности блокирование доступа к онлайн-приложениям и сбои в работе платежных системах.

Пользователи сообщают, что не могут войти в мобильное приложение банка (отсутствует доступ и исчезают личные данные пользователей в приложении), перевести средства, снять наличные со счетов, пополнить счет или оплатить услуги.

Россияне жалуются на работу "МТС-Банка" / Скриншоты

Работа онлайн-банкинга "МТС-Бизнес" также остановлена, что негативно влияет на бизнес рынок и предоставление/оплату услуг. В открытых источниках фиксируются случаи хаотичного списания средств со счетов клиентов.

В то же время служба поддержки банка отрицает факт внешнего вмешательства, а негативные отзывы клиентов быстро удаляются с онлайн-ресурсов.