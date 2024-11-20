Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Интересно Где расположены пораженные дронами "продуктовые" заводы ЭФКО и почему на самом деле это военные цели

Что известно о поражении пункта россиян в Губкине

В ГУР рассказали, что в городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии.

Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов,

– рассказали в разведке.

Кроме того, там также показали кадры с места поражения в Губкине. На видео действительно можно увидеть дым.

Взрывы в Губкине 20 ноября / Видео ГУР МО

В ГУР МО также напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие для врага.

К слову, россияне 20 ноября также жаловались об атаке дронов на поселок Котово в Новгородской области. Там также прогремел мощный взрыв вблизи военной базы, после чего местные власти объявили эвакуацию из Котово в соседний поселок Кулотино.