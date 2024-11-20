Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Мініоборони України.

Цікаво Де розташовані уражені дронами "продуктові" заводи ЭФКО і чому насправді це військові цілі

Що відомо про ураження пункту росіян в Губкіні

У ГУР розповіли, що у місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Північ" російської окупаційної армії.

Жителі Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів,

– розповіли у розвідці.

Окрім того, там також показали кадри з місця ураження у Губкіні. На відео дійсно можна побачити дим.

Вибухи у Губкіні 20 листопада / Відео ГУР МО

В ГУР МО також нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата для ворога.

До слова, росіяни 20 листопада також бідкалися про атаку дронів на селище Котово в Новгородській області. Там також пролунав потужний вибух поблизу військової бази, після чого місцева влада оголосила евакуацію з Котово до сусіднього селища Кулотіно.