Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

Новые подробности обысков у Мудрой

По данным издания, во время обысков 19 августа в квартире экс-заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой находился бывший народный депутат Максим Микитась. Тогда с следственными действиями в ее дом пришли НАБУ и САП.

Кроме того, из обнародованных правоохранительными органами записей следует, что Микитась курировал процесс внесения залога за Германа Галущенко.

Напомним, НАБУ и САП заявили о раскрытии преступной организации с участием действующих и бывших народных депутатов, должностных лиц ОП и руководителей госбанка. По данным следствия, схема предусматривала легализацию около 150 миллионов гривен и возможное вмешательство в работу НАБУ и конкурс на должность главы САП.

Следственные действия антикоррупционных органов прошли в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп". Помимо Мудрой, обыски также прошли у других фигурантов расследования, в частности у народного депутата Вадима Столара.

Впоследствии бывшая чиновница опровергла слухи о своем задержании, а также сообщила через юридическую компанию, что вместе с адвокатами готовится к судебному заседанию и полностью содействует следствию.