Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в політичних колах.

Нові деталі обшуків у Мудрої

За даними видання, під час обшуків 19 серпня в помешканні ексзаступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої перебував колишній народний депутат Максим Микитась. Тоді зі слідчими діями до її оселі прийшли НАБУ та САП.

Крім того, з оприлюднених правоохоронцями записів випливає, що Микитась адміністрував процес внесення застави за Германа Галущенка.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації за участю чинного і колишнього нардепів, посадовців ОП та керівників держбанку. За даними слідства, схема передбачала легалізацію близько 150 мільйонів гривень та можливе втручання в роботу НАБУ і конкурс на посаду голови САП.

Слідчі дії антикорупційних органів відбулися в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп". Окрім Мудрої, обшуки також пройшли в інших фігурантів розслідування, зокрема нардепа Вадима Столара.

Згодом ексчиновниця спростувала чутки про своє затримання, а також повідомила через юридичну компанію, що разом із адвокатами готується до засідання суду та повністю сприяє слідству.