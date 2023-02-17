Кроме Мурадова, командующему Западным военным округом Евгению Никифорову также присвоили звание генерал-полковника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Под крылом Никифорова и Мурадова происходили "лучшие" военные операции России

Заметим, что Никифоров командует войсками ЗВО с января 2023 года, а Мурадов – войсками СВО с августа 2022 года.

О первом "персонаже" можно сказать не так много, ведь в своей должности он находится всего несколько недель. Хотя некоторые тенденции аналитики все-таки фиксируют. Собственно, в издании BBC констатировали, что за последний период количество погибших российских военных за неделю в 5 раз выше среднего еженедельного показателя с начала полномасштабного вторжения.

А вот Мурадов с конца лета 2022 года успел поруководить обилием "успешных" военных операций. Известно, что он как раз был тем генералом, который отвечал за оборону оккупантов вблизи Кременной Луганской области. На этом направлении фронта погибли многие оккупанты благодаря ВСУ.

Обратите внимание! До того как Мурадов начал занимать должность командующего войсками СВО, он являлся начальником штаба Восточной группы войск России в первые недели от 24 февраля. Вероятно, именно Мурадов активно участвовал в планировании операции по "взятию Киева за три дня" с помощью десантных войск через Чернобыльскую зону.

Что Мурадова, что Никифорова как начальников ненавидят в рядах вражеского войска, ведь те с начала широкомасштабной войны показали себя как оболтусы, а не генералы с "гениальным стратегическим мышлением".

Ситуация на Восточном направлении фронта обостряется

Безумные потери во вражеском войске за последнее время можно объяснить тем, что к годовщине с начала большого вторжения враг решил активизироваться. Кремль использует людей как "пушечное мясо" для того, чтобы достичь хоть каких-либо целей на поле боя.

В то же время с сообщений в западных СМИ очевидно, что начинается новая затяжная фаза этой войны. Очевидно, что Путин планирует истощить Запад и отвлечь его от поддержки Украины.