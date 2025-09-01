В рамках художественной инициативы "Стенописи сопротивления" в Конотопе на Сумщине художники создали два новых мурала. Их цель – напомнить о роли города в украинском сопротивлении оккупантам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления. Автор идеи – лауреат Шевченковской премии Андрей Ермоленко.

Смотрите также "Святая Джавелина" и "Красавица терпеть не будет": патриотические муралы, созданные во время войны

Что известно о муралах в Конотопе?

Отныне в центре Конотопа увековечен образ одного из главных символов сопротивления оккупантам – конотопской ведьмы. По словам Ермоленко, волк рядом символизирует ССО, а ворон – подполье. В то же время изображение маков является данью памяти всем погибшим в этой войне.

Художники работали над стенописью 4 дня. Она украсила здание городского совета.

Стенопись с конотопской ведьмой: смотрите фото

Также возле мурала есть известная фраза из стихотворения "Враже" Людмилы Горовой. Автор обратилась с видеопоздравлением к жителям города, а также поблагодарила партизан, которые выполняют задачи для Сил обороны.

Интересно! Инициатива "Стенописи сопротивления" основана совместно Движением сопротивления Сил специальных операций ВСУ и Центром национального сопротивления. Она объединила художников, которые создают новые смыслы в общественной среде городов вдоль линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в Конотопе создали еще одну стенопись в честь выдающегося украинского художника Казимира Малевича, который именно здесь создал и продал свою первую работу – "Лунную ночь".

Мурал с Казимиром Малевичем / Фото ЦНС

Какие еще стенописи создали на Сумщине?

Напомним, ранее в рамках инициативы художники создали муралы в Сумах и Белополье. В частности, в областном центре увековечили образы Казака Мамая. Стенопись в честь утраченного памятника Тарасу Шевченко содержит еще несколько аллюзий на целый пласт культуры города.



Стенопись в Сумах / Фото ЦНС

Автор идеи – львовский художник Михаил Скоп (Neivanmade). Флаги на фоне символизируют стелу на въезде в Сумы, покрытую боевыми знаменами со всей Украины. А боковые фигуры являются аллюзиями на картины Федора Кричевского и Николая Пимоненко, хранящиеся в Сумском художественном музее имени Никанора Онацкого.

В мурале спрятана преемственность художественного наследия от Казачества до наших дней. Ведь прообразами для фигур стали участники культовой сумской группы "Хамерман уничтожает вирусы". Таким образом вся композиция вместе показывает единство казацкого прошлого, высокого украинского искусства и современности борьбы против московского зверя,

– говорится в сообщении.

А в Белополье художники также увековечили Малевича – художник рос именно в этом городе. "Он стал символом несокрушимости и борьбы украинцев", – добавляют в ЦНС.

Стенописи и война в Украине: последние новости