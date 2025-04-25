Муралы с мертвым двуглавым орлом и черепом в шлеме с "Z": как Орехов противостоит агрессии России

На прифронтовых территориях в Украине появляются муралы в знак сопротивления российской агрессии. Несколько из них – в Орехове Запорожской области.

За их появлением стоят украинские художники, Движение Сопротивления, Центр Национального Сопротивления ССО ВСУ, передает 24 Канал. Активисты поделились фото и видео этих стенописей.

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Мурал с воином и мертвым двуглавым орлом

Один из муралов находится в самом центре Орехова (координаты – 47.577458, 35.786615). Его создал Андрей Ермоленко.

На нем изображен воин в худи с логотипом Движения Сопротивления, автоматом и казацкими чертами – усами и чубом. У его ног лежит мертвый двуглавый орел как символ несокрушимости украинской нации и краха имперских амбиций.

Стенопись в центре Орехова: смотрите видео

Этот образ - сочетание современного партизана и казака, олицетворение преемственности поколений, которые боролись за независимость Украины. Он транслирует четкое сообщение: борьба продолжается, но победа – неизбежна... Худи, автомат, логотип Движения Сопротивления – образ современного борца, который живет среди нас, действует в тени, но бьет точно. Казацкое лицо под капюшоном – связь поколений, генетическая и духовная преемственность от запорожцев до нынешних воинов,

– объясняют активисты.

Стенопись в Орехове / Фото Движения Сопротивления

На мурале также нанесены слова Тараса Шевченко "Наша дума, наша песня не умрет, не погибнет. Вот где, люди, наша слава – Слава Украине!"

Именно их выкрикнул Александр Мациевский перед смертью от российских пуль.

Еще один мурал Андрей Ермоленко создал на стене разрушенной местной школы. Он выглядит почти так же, но без орла под ногами.

Мурал на ориховской школе: смотрите видео

Муралы со знаком Движения Сопротивления и черепом в шлеме с буквой "Z"

Есть также мурал 1,8 на 1,5 метра на стенах исторического памятника – Центра культуры и досуга в Орехове. Художник – Никита Титов.

Центральным элементом этой композиции является знак Движения Сопротивления. Она символизирует совместную борьбу за освобождение и победу.

"От знака в разные стороны расходятся стрелки – это пути наших людей, сопротивляющихся в тылу врага: кто-то занимается разведкой, кто-то – информационной борьбой, кто-то – саботажем, кто-то – поддержкой военных. Они расходятся, но не теряются – они формируют единую структуру, единую идею. Стрелка как символ – это направление, динамика, сила движения. В этом случае – сила сопротивления", – объяснили активисты.

Еще одной из частей мурала есть стрелки, которые образуют образ трезубца, а также слова "Там, где мы - там Украина" – прямой месседж для каждого на оккупированных территориях.

Он передает идею: Украина – это не линия фронта. Это не карта. Украина – это люди,

– добавляют в Руси сопротивления.

Мурал в Орехове / Фото Руха Сопротивления

Еще один мурал авторства Сергея Брилева расположен на стене разрушенного вокзала Орехова. Это аллюзия на крах российского неоимперского проекта.

Изображение черепа в разбитом российском шлеме с буквой "Z", из которого торчит флаг Украины, порванный, но гордо поднятый ветром, является обобщенным образом неизбежного поражения захватчика. Рядом лежит сломанный флагшток с российским триколором – оборванным, грязным и поваленным. На стене – знак Движения Сопротивления, а возле него оставлен баллончик с краской черного и красного цветов, – красноречивый след невидимого, но вездесущего борца,

– объяснили замысел художника активисты.

Мурал на железнодорожном вокзале Орехова: смотрите видео