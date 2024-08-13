Очень напоминает Magura V5: Россия представила надводный дрон "Мурена-300"

Россия представила новый надводный дрон под названием "Мурена-300". Интересно, что он очень похож на украинский беспилотник Magura.

Российские разработчики утверждают, что дрон оснащен спутниковой связью и системой инерциальной навигации. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о "Мурена-300"

Недавно в России прошла военная выставка "Армия-2024" на которой был представлен новейший беспилотник "Мурена-300". Россияне заявляют, что беспилотник может преодолеть расстояние в 500 километров и переносить до 500 килограммов полезной нагрузки. Его крейсерская скорость – до 45 километров в час.

Российские разработчики утверждают, что новейший дрон оборудован спутниковой связью, поэтому он является устойчивым к действию средств радиоэлектронной борьбы. Так он вроде бы оснащен системой инерциальной навигации, спутниковыми терминалами и может вести видеосъемку в режиме реального времени.

Как выглядит "Мурена-300" / Фото росСМИ

Интересно то, что в отличие от украинских морских дронов, "Мурена-300" оснащена подвесным мотором.