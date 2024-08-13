Російські розробники стверджують, що дрон оснащений супутниковим зв'язком і системою інерціальної навігації. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про "Мурена-300"

Нещодавно в Росії пройшла військова виставка "Армія-2024" на якій було презентовано новітній безпілотник "Мурена-300". Росіяни заявляють, що безпілотник може подолати відстань у 500 кілометрів та переносити до 500 кілограмів корисного навантаження. Його крейсерська швидкість – до 45 кілометрів на годину.

Російські розробники стверджують, що новітній дрон обладнаний супутниковим зв'язком, тому він є стійким до дії засобів радіоелектронної боротьби. Так він начебто оснащений системою інерціальної навігації, супутниковими терміналами і може вести відеозйомку в режимі реального часу.

Який вигляд має "Мурена-300" / Фото росЗМІ

Цікавим є те, що на відміну від українських морських дронів, "Мурена-300" оснащена підвісним мотором.