Такое мнение 24 Каналу высказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, эти угрозы – очередные сказки Путина. Россия уже показала все свои военные возможности.
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Россия раскрыла свою самую большую тайну
"Раскрою вам главную военную тайну России. Главная военная тайна России сегодня заключается в том, что военной тайны у России больше нет. Россия максимально обнажила все свои возможности во всем, что касается ее военной мощи, как раньше считалось. Сейчас правильнее говорить – немощности", – заметил Мурзагулов.
России больше нечем удивить Украину. Из последнего – они достали со складов старые советские КАБы и ФАБы, и прицепили к ним крылышки, чтобы атаковать Украину. На этом военные тайны закончились, за исключением разве ядерного оружия.
Впрочем, неизвестно на самом деле в каком оно состоянии. По мнению Мурзагулова, эта ядерная риторика может быть на самом деле значительно преувеличена.
"Я не относился бы серьезно к этим очередным путинским сказкам, потому что это не более чем сказки. Военной тайны в России больше нет и в этом прелесть этой ситуации. Мир может спокойно рассчитывать на то, чтобы так дожать этого бешеного монстра", – подытожил Мурзагулов.
Что еще наговорил Путин
- 5 июня Владимир Путин во время общения с журналистами мировых информационных агентств снова наговорил ерунды о войне в Украине и прибегнул к угрозам Западу.
- В частности, Путин намекнул, что удары разрешение бить западным оружием по территории России в Кремле воспринимают, как "прямую войну" против страны-агрессора.
- Не обошлось и без выдумок о мобилизации и военном положении в Украине. Кремлевский диктатор бессмысленно заявил о существовании требования поставить 17-летних на учет и снизить призывной возраст до 18 лет. И вообще, по его словам, это якобы "идея США".