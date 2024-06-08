Такое мнение 24 Каналу высказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, эти угрозы – очередные сказки Путина. Россия уже показала все свои военные возможности.

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Россия раскрыла свою самую большую тайну

"Раскрою вам главную военную тайну России. Главная военная тайна России сегодня заключается в том, что военной тайны у России больше нет. Россия максимально обнажила все свои возможности во всем, что касается ее военной мощи, как раньше считалось. Сейчас правильнее говорить – немощности", – заметил Мурзагулов.

России больше нечем удивить Украину. Из последнего – они достали со складов старые советские КАБы и ФАБы, и прицепили к ним крылышки, чтобы атаковать Украину. На этом военные тайны закончились, за исключением разве ядерного оружия.

Впрочем, неизвестно на самом деле в каком оно состоянии. По мнению Мурзагулова, эта ядерная риторика может быть на самом деле значительно преувеличена.

"Я не относился бы серьезно к этим очередным путинским сказкам, потому что это не более чем сказки. Военной тайны в России больше нет и в этом прелесть этой ситуации. Мир может спокойно рассчитывать на то, чтобы так дожать этого бешеного монстра", – подытожил Мурзагулов.

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