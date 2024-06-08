Таку думку 24 Каналу висловив публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, ці погрози – чергові казки Путіна. Росія вже показала усі свої військові спроможності.

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Росія розкрила свою найбільшу таємницю

"Розкрию вам головну військову таємницю Росії. Головна військова таємниця Росії сьогодні полягає в тому, що військової таємниці у Росії більше немає. Росія максимально оголила усі свої можливості у всьому, що стосується її військової потужності, як раніше вважалося. Наразі правильніше говорити – немічності", – зауважив Мурзагулов.

Росія більше не має чим здивувати Україну. З останнього – вони дістали зі складів старі радянські КАБи та ФАБи, й причепили до них крильця, щоб атакувати Україну. На цьому військові таємниці закінчилися, за виключенням хіба ядерної зброї.

Утім, невідомо насправді в якому вона стані. На думку Мурзагулова, ця ядерна риторика може бути насправді значно перебільшена.

"Я не ставився серйозно до цих чергових путінських казок, бо це не більше ніж казки. Військової таємниці в Росії більше немає й у цьому краса цієї ситуації. Світ може спокійно розраховувати на те, щоб так дотиснути цього скаженого монстра", – підсумував Мурзагулов.

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