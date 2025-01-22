МУС может преследовать российских пропагандистов за геноцид, – американский эксперт

Дэвид Шеффер, первый американский посол по особым поручениям по делам военных преступлений (1997 – 2001) считает, что российские пропагандисты, безусловно, могут быть целями расследования за подстрекательство к геноциду. Ведь преступление геноцида не является исключительно делом рук политических и военных лидеров.

В интервью изданию "Юридическая практика" он настаивает на том, что "действия российских пропагандистов, безусловно, могут расследоваться по принципу универсальной юрисдикции национальными судами, а также Международным уголовным судом". Более того, "российские СМИ могли бы стать фактором для обоснования обвинения в геноциде против Российской Федерации в Международном суде ООН", информирует 24 Канал.

Будет интересно СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине, подозрение Назарову – подтверждение, – эксперт

По мнению американского юриста, который в свое время возглавлял делегацию США на переговорах по созданию Международного уголовного суда, преступление геноцида России против украинцев могут частично помочь доказать многочисленные международные резолюции о признании Голодомора геноцидом. Впрочем, такие резолюции не смогут предоставить доказательные юридические аргументы об умышленном намерении геноцида в соответствии с Конвенцией.

Сведения о Голодоморе можно рассматривать как возможный контекстуальный элемент того, как сегодня мыслят и действуют руководители российской власти, но эти данные не смогут продемонстрировать современные доказательства специального умысла,

– считает Дэвид Шеффер.

"История может играть важную роль в уголовном процессе по геноциду, но скорее как разъясняющий инструмент для создания картины, а не как основа для фактического осуждения. Что касается ответственности государства в деле, которое рассматривается в Международном суде ООН, то история может иметь более решающее влияние", – добавляет эксперт.

Он напоминает о том, что продолжительность расследований международных преступлений и особенности работы с доказательствами меняются в результате цифровизации правосудия. В частности, электронные доказательства имеют более надежный режим хранения благодаря специальным защищенным приложениям. Например, такая разработка Международной ассоциации адвокатов, как eyeWitness, собрала более 53 тысяч фото и видео файлов с доказательствами о совершении военных преступлений в Украине.

Возможность использования таких приложений, как eyeWitness to Atrocities, меняет правила игры в расследовании тяжких преступлений. Надежность режима хранения доказательств, а также прямая доступность этих доказательств при рассмотрении уголовных дел делает eyeWitness to Atrocities бесценным инструментом в зале суда,

– говорит Дэвид Шеффер.

По его словам, эти технические возможности накладывают "новую обязанность на гражданское общество и СМИ должным образом фиксировать преступления и делать это с высоким профессионализмом".

"Тогда в один прекрасный день эти данные могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности", – убежден юрист.

eyeWitness работает с 2015 года. Это бесплатное приложение контролируемой съемки разработано для людей, которые документируют военные преступления, преступления против человечности, геноцид и другие серьезные нарушения прав человека. eyeWitness стремится совместить эти усилия с действием механизмов международной ответственности. В частности, отснятые материалы Международному уголовному суду и институтам ООН.