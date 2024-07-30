Украина, вероятно, ударила по аэродроме под Курском: как россияне его используют

В ночь на 30 июля оккупанты сообщали о взрывах вблизи аэродрома "Халино" Курской области. Была информация, что это даже могли быть ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в последнее время оккупанты используют аэродром "Халино" для подскока.

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Вражеские аэродромы – правильная цель

Как отметил Мусиенко, в "Халино" прилетают российские боевые самолеты, где осуществляют дозаправку. Далее они снова вылетают в сторону Украины и, в частности, сбрасывают КАБы.

Безусловно, такие удары должны избавить Россию от таких возможностей. Они себе так пристроились, что едва ли не с максимальным комфортом подлетают, дозаправляются и продолжают полеты. Нужно, чтобы враг не имел возможности это делать,

– сказал Мусиенко.

Теперь оккупантам может быть несколько сложнее это делать. Они будут осознавать, что аэродром находится в зоне поражения. Это может побудить оккупантов переместить свою тактическую авиацию дальше вглубь территории России.

Могу сказать, что прошедшие две недели видно то, как украинские силы отрабатывают по аэродромной сети врага, которая расположена вблизи территории Украины,

– подчеркнул Мусиенко.