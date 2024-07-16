Хотят захватить до конца лета, – Мусиенко предположил, где активизируются оккупанты

Силы обороны Украины находятся в активной обороне на фронте. Но и похоже на то, что наступление оккупантов постепенно идет на спад.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Силы обороны успешно сдерживают врага. Количество атак оккупантов в процентном эквиваленте идет на спад. Это фиксируют с начала июля.

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Какая ситуация на фронте

Как отметил Мусиенко, враг попытается достичь тактических успехов там, где атакует. Речь идет прежде всего о Донецкой области.

Это – Покровское направление. Они сосредоточатся на том, чтобы, возможно, до конца лета захватить Часов Яр и продвинуться дальше на Покровск. Враг также не оставляет и Торецкое направление,

– отметил Мусиенко.

Важно, что Силы обороны все чаще переходят в локальные контратаки. Это не дает возможности оккупантам реализовать свои планы. Также удается отбивать некоторые позиции у захватчиков.

Не стоит забывать, что оккупанты несут значительные потери на фронте. Они постепенно стачивают свой атакующий потенциал.

По состоянию на сейчас я не вижу возможностей у оккупантов достичь оперативных или стратегических успехов. Вероятнее всего, все закончится незначительными тактическими успехами в Донецкой области. На этом их наступление, которое продолжается еще с октября 2023 года будет исчерпываться и останавливаться,

– считает Мусиенко.