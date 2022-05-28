Мусор на улицах и угроза чумы: как выглядит оккупированный Мариуполь – жуткие фото

После захвата Мариуполя там ситуация с каждым днем ухудшается. Там до сих пор проблемы с коммуникациями и вообще не вывозится мусор. Но хуже всего, что оккупированному городу грозит вспышка инфекционных заболеваний, среди которых и чума.

Детальнее описавший последствия российского контроля описал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на его включение в национальном телемарафоне.

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Может возникнуть эпидемия не только чумы

Российские оккупационные войска уже убили больше людей, чем нацисты за 2 года оккупации. По состоянию на 28 мая это количество гражданских, которых лишили жизни, составляет более 22 тысяч. Однако следует понимать, что это лишь приблизительные цифры.

Поэтому в Мариуполе образовалось много стихийных захоронений. Выживших просто не выпускают. Россияне говорят, что это вроде бы неправда, однако город буквально заблокирован "фильтрационными лагерями" на всех выездах.

Также обостряют ситуацию:

нерабочая канализация;

отсутствие сбора мусора;

потепление, идущее с началом лета.

Наши врачи сообщают о той опасности, которая может возникнуть этим летом. Это вспышки инфекционных заболеваний – дизентерии, чумы и других. Такие болезни могут унести жизни тысяч наших мариупольцев,

– сказал мэр города.

Он сказал, что все украинские власти сейчас призывают цивилизованное сообщество действовать. Речь идет о международных миссиях – ООН, Красного Креста и многих других. Их просят сделать зеленые коридоры, ведь тысячи жителей заблокированного города умоляют об этом спасении жизни.

Разбирать мусор должны сами жители города

Также то, как выглядит Мариуполь, показал советник мэра Петр Андрющенко . На обнародованном фото видно, что там действительно лежат горы мусора. Однако убрать все это и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы.



Мусор на улицах Мариуполя / Фото с телеграмму Петра Андрющенко

В то же время в "МЧС России" мало грузовиков. Из-за этого уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь.

Растекаясь по улицам и забивая намертво ливневые решетки. Даже небольшой дождь превращу город в реку, разносящую заразу вокруг,

– рассказал Андрющенко.

Он добавил и фото очереди за гуманитарной помощью. Возле толпы заметен открытый колодец, куда как раз часто попадает мусор с горок. Однако люди вынуждены пить такую воду, чтобы выжить.



Жители Мариуполя возле открытого источника воды / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

Россияне, как специально заражают жителей города

В настоящее время оккупационные власти города не могут возобновить водоснабжение. Однако пропаганда Кремля освещает "душевые палатки" , которые якобы массово создаются для жителей.

Как раз эта "красивая картинка" может стать одной из причин массовых эпидемий. По данным мэра, воду для душ берут из рек. А токсичные вещества из массовых захоронений уже начинают попадать в водоемы из-за подземных вод. Это касается колодцев, которые стали единственным источником питьевой воды для многих тысяч людей.

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