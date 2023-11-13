Мустафа Джемилев стал Героем Украины: Зеленский вручил ему награду
Источник:Владимир Зеленский
Крымскотатарский правозащитник Мустафа Джемилев 13 ноября отмечает свое 80-летие. В этот день он получил высшую награду нашего государства.
Речь идет о звании Героя Украины. Джемилеву эту награду лично вручил Президент Украины Владимир Зеленский.
К теме Россияне пытаются "подружиться" с крымскими татарами на случай возвращения Крыма Украине
Джемилев стал Героем Украины
Владимир Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил его за отстояние интересов нашего государства и его борьбу за права крымских татар. Эти слова глава государства сказал правозащитнику лично.
Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитет Украины. Крым – это Украина,
– сказал украинский руководитель.
Зеленский также назвал Джемилева сильным, достойным и смелым человеком, посвятившим свою жизнь защите свободы народов.
Кроме того, президент также присвоил Джемилеву звание Героя Украины и вручил орден Государства. В частности, эту награду крымский татарин получил за выдающийся вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа и многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность.
Мустафа Джемилев получил Героя Украины / Фото Владимира Зеленского
Сам Джемилев сказал, что для него честь получить высшее отличие. Ведь за два года полномасштабной войны ее получают воины, ценой своей жизни отстаивающие свободу, территориальную целостность и независимость Украины.
"В таких обстоятельствах это награждение имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", – подчеркнул он.
Мустафа Джемилев встретился с Владимиром Зеленским / Видео из фейсбука Владимира Зеленского
Джемилев также поблагодарил Зеленского за работу, проводимую по защите прав крымских татар. Он отметил, что мечтает вернуться на свою родину и быть похоронен на своей земле. А твердая позиция нашей власти по отношению к нашей территориальной целостности дает ему уверенность, что это обязательно сбудется.
Кто такой Мустафа Джемилев
- Мустафа Джемилев – один из ведущих деятелей крымскотатарского национального движения. Он был участником диссидентского движения, правозащитником, а также бывшим главой Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 годы.
- Стоит отметить, что Джемилев был одним из основателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР, созданной после подписания Хельсинкского соглашения. За свои взгляды Джемилева исключили из вуза и семь раз судили.
- Сейчас он народный депутат, а в период с 2014 по 2019 годы был Уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа. Он также возглавил процесс репатриации крымских татар обратно на родину после развала СССР.