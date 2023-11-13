Мовиться про звання Героя України. Джемілєву цю нагороду особисто вручив Президент України Володимир Зеленський.

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Джемілєв став Героєм України

Володимир Зеленський привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував йому за відстояння інтересів нашої держави та його боротьбу за права кримських татар. Ці слова глава держави сказав правозахиснику особисто.

Бажаю вам багато здоров'я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим – це Україна,

– сказав український очільник.

Зеленський також назвав Джемілєва сильною, гідною і сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту свободи народів.

Крім того, президент також надав Джемілєву звання Героя України та вручив орден Держави. Зокрема, цю нагороду кримський татарин отримав за визначний внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу та багаторічну плідну політичну та громадську діяльність.

Мустафа Джемілєв отримав Героя України / Фото Володимира Зеленського

Сам Джемілєв сказав, що для нього честь отримати найвищу відзнаку. Адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України.

"У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс. Це водночас і велика моральна підтримка для наших співвітчизників, які вже десятий рік перебувають в окупації", – підкреслив він.

Мустафа Джемілєв зустрівся з Володимиром Зеленським / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Джемілєв також подякував Зеленському за роботу, яка проводиться щодо захисту прав кримських татар. Він зазначив, що мріє повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. А тверда позиція нашої влади стосовно нашої територіальної цілісності дає йому впевненість, що це обов'язково здійсниться.