Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

Бывший нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора Укроборонпрома.
Отметим, что Кубракова назначили на должность министра инфраструктуры 20 мая. Сам Найем уже подтвердил информацию о том, что вошел в его команду.
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Что будет делать Найем
На должности советника на общественных началах Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.
Под его курированием будет реформа Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Она, в частности, предусматривает передачу определенных функций ведомства в Национальную полицию.
Что известно о Найеме: основное
Источник: "Википедия"
- Украинский политический деятель, народный депутат Украины XVIII созыва. По профессии – журналист, один из основателей "Громадського".
- В ноябре 2019 года Найема назначили на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Он отвечал за связи с органами государственной власти, профильными негосударственными организациями и международными партнерами.
- Осенью 2020 года чиновник возглавил направление работы с активами и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.