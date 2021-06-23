Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

Бывший нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора Укроборонпрома.

Отметим, что Кубракова назначили на должность министра инфраструктуры 20 мая. Сам Найем уже подтвердил информацию о том, что вошел в его команду.

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Что будет делать Найем

На должности советника на общественных началах Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.

Под его курированием будет реформа Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Она, в частности, предусматривает передачу определенных функций ведомства в Национальную полицию.

Что известно о Найеме: основное

Источник: "Википедия"