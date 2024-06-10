Найем написал заявление об увольнении с должности глава Госагентства восстановления

Мустафа Найем 10 июня написал заявление на увольнение с должности главы Госагентства восстановления. Как отметил нардеп, свое решение он принял из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия.

Найем отметил, что начиная с ноября прошлого года, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. Поэтому свое решение об увольнении он принял самостоятельно.

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Найем увольняется из Госагентства восстановления

Народный депутат отметил, что, во-первых, команде Госагентства восстановления полностью отменили бюджет на проект по восстановлению и содержанию дорог.

Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции,

– написал Найем.

Кроме того, он заявил, что команду агентства начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления "согласовывались в правительстве месяцами, возвращались по шесть – восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".

"Прямо сейчас правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 миллионов евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики. Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал", – отметил нардеп.

В-третьих, по словам Найема, с начала года агентству существенно обрезали заработную плату. В частности, львиной части работников было срезано до 68% зарплаты.

Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист Агентства получал чуть более 30 тысяч гривен, а сейчас – 14. В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой правительства,

– написал Мустафа Найем.

Однако, по словам народного депутата, несмотря на все эти преграды, за все время большой войны команда агентства не провалила и не остановила ни одного проекта, ни одного военного груза, ни одного эвакуационного маршрута.

"На сегодня агентство одновременно координирует работу 353 строительных площадок по восстановлению по всей стране. Это – самая сложная работа в моей жизни", – сказал он.

Нардеп рассказал о достижениях на своей должности

Как отметил Найем, за год команде агентства удалось реализовать большое количество проектов. После деоккупации пострадавших регионов удалось восстановить почти 1,3 тысячи километров автодорог и движение 330 мостами.

29 крупнейших пунктов пропуска на западной границе мы отремонтировали и начали проектные работы по реконструкции и строительству двух новых пунктов. После подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС в сверхсжатые сроки мы построили 155 километров магистрального водопровода в Днепропетровской области, который обеспечит питьевой водой 1,5 миллиона человек,

– написал он.

Как отметил народный депутат, одним из крупнейших проектов агентства является сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго" и защита 103 объектов энергетики от осколочных поражений, которое было поручено решением Ставки Верховного главнокомандующего.

"Все работы по защите от дронов и осколков выполнены. И именно благодаря этому после последних обстрелов энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить поставки электроэнергии в Харьковской, Одесской и Николаевской областях", – написал Найем.

Он также отметил, что команда также первой начала практику обнародования цен на основные материалы, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность использования государственных средств и защитить доверие к агентству. Все это было возможно, по словам Найема, благодаря поддержке министра инфраструктуры, однако с его увольнением все это стало невозможным.

И последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило. Мне не будет стыдно за то, что мы успели сделать во время полномасштабного вторжения. Конечно, были и ошибки и недостатки, без которых невозможно воплощать в жизнь проекты такой сложности и в таких условиях. Но мы всегда реагировали и стремились сделать лучше,

– написал нардеп.

Найем также отметил, что написал заявление об увольнении и попрощался с командой агентства и руководителями Служб восстановления в регионах. Однако понимая ответственность, которая лежит на команде, он будет выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о его увольнении и передаст дела преемникам.

Мустафа Найем также поблагодарил свою команду, своих заместителей, руководителей Служб восстановления в областях и многочисленных международных партнеров и дипломатические учреждения, которые все это время были рядом и помогали восстанавливать Украину.

На фоне чего также могло возникнуть увольнение Найема