Как было создано агентство

Вы фактически создали новейший институт, который называется Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В чем суть его работы? И почему вы считаете, что оно важно?

Во-первых, мы не создавали ее с нуля – мы объединили два института и команды. У нас был Укравтодор, он работает по всей стране и всюду имеет представительства. И был Укринфракрапроект, который создавали для подготовки к Евро-2012 – они строили стадионы, электроподстанции, аэропорты.

Читайте также Украинцам начали выплачивать компенсации за жилье: как стать в очередь

Почему они были объединены? Когда началась широкомасштабная война, мы все делали несвойственные нам вещи. Первые два-три месяца мы были коммуникационным хабом, который принимал запросы от рынка, от любого (с августа 2021 года Мустафа Найем был заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры – ред.). Я за это время, вероятно, познакомился с большим количеством людей, чем за все предыдущие годы.

При том, что вы – публичное лицо.

Мы общались со всем рынком, от перевозчиков зерна до таможенников. Я уже не говорю о локальных проблемах с очисткой дорог, декупированных мостов. А еще были прокуроры, которым нужны были рефрижераторы для трупов.

Я полагаю что точкой отсчета для создания агентства были обстрелы энергетической инфраструктуры, начавшиеся 10 октября 2022 года. К тому же мы защищали гораздо меньшие подстанции для Укрзализныци – на тот момент мы очень быстро обезопасили 90 объектов по всей стране. И здесь огромная благодарность нашим подрядчикам – они сделали очень многое, за которое до сих пор мы не расплатились, как государство.

Многие из них были из частного сектора?

Это почти все был частный сектор. Так возникла идея создать агентство уже на базе Укравтодора. Почему так? Потому что у него в каждом областном центре есть офис на 30-50-60 человек, реально имеющих много лет опыта общения с местными властями. Объединив эту структуру и структуру, занимавшуюся Евро-2012, мы получили Агентство по восстановлению.

А когда день его рождения?

Декабрь 22 кажется, конец 20-х чисел, если помню правильно.

Взаимодействие с бизнесом и властью

С этого момента создания агентства вы можете назвать какие-то вехи и этапы, когда роль института изменялась? С кем в структуре украинской власти она взаимодействует больше всего?

Агентство было создано во время войны, и функции у него были ожидаемые. Главная задача – не останавливать работу. Поэтому мы определили перечень проектов, которые должны были продолжаться любой ценой. Потому у нас не было полного обнуления коллектива и нормативных актов. Мы переходили постепенно, поэтапно.

Если посмотреть Положение об Агентстве восстановления, то оно уникально, потому что дает очень широкий мандат на любые работы, связанные с функцией заказчика строительства.

Положения старались не конкретизировать, не ограничивать?

Мы в команде шутим, что единственное, чего мы не можем по закону делать – это строить атомные электростанции, потому что там нужны какие-то лицензии и разрешения. Агентство – это универсальный инструмент правительства для реализации всего, что касается строительства, восстановления, реконструкции или ремонта в любой сфере, в любом регионе.

Например, после подрыва Каховской ГЭС правительство дало задачу – найти альтернативные источники поставки воды. В первую очередь речь идет о Днепропетровской области. Это наиболее индустриализированный регион в стране, который оказывает огромное влияние на наш ВВП.

Никто не понимал, что делать, мы собрали команду специалистов – старожилов и новичков, спросили, какие вообще есть мнения. Такая вышла на то, что из Карачуновского водохранилища можно было поставлять воду. Нашедшие подрядчиков, правительство позволило нам делать некоторые вещи без разрешений, например, без выделения земли. Мы просто положили маршрут и начали строительство без документов.

Итак, сейчас мы строим водопровод общей протяженностью 144 км. Это почти 350 км труб, 16 подстанций, 54 помпы, и он будет построен через 4 месяца. Для сравнения, раньше 5 км (!) водопровода у нас раньше строили за 8 месяцев, год, полтора.

Взаимодействие и баланс ветвей власти в Украине – это вопрос болезненный. Вы какие-то риски на себе испытывали от того, что разные ветви власти могут не взаимодействовать или баланс власти не соблюдается? С кем вы в этой системе больше взаимодействуете вообще?

Агентство – центральный орган исполнительной власти. Но мы больше всего сотрудничаем с местными органами самоуправления. Почему? Потому что мы – не владельцы школ, детских садов, домов. Эти объекты на балансе либо органов местного самоуправления, либо коммунальных предприятий. Когда начинаешь такой проект, то львиная часть коммуникации происходит с ними.

К сожалению или к счастью, не все центральные органы власти имеют то роскошь, то трагедию иметь дело с местными мелкими проблемами и решать их. Это для центральной исполнительной власти достаточно интересная история, и я считаю это круто.

А что вы сейчас делаете для восстановления и восстановления, какой основной фокус?

Львиная часть запросов на восстановление – это жилье, потому что 40-45% всех поврежденных объектов – это жилые объекты. Это больше всего, на чем мы сосредоточены. Но это еще и самая трудная история. Почему? Дело в том, что у садиков, шкив или админзданий есть четко определенный владелец. И этот владелец обычно контролируется государством. А когда это частный дом, дом или ОСМД, ты должен получить от них разрешение, передачу прав заказчика. И этот заказчик должен согласовать техническое задание.

Это ужасно. Я живу в ОСМД и отлично вас понимаю.

А теперь представьте себе, что это ОСМД, в котором часть людей умерла, часть – уехала. Есть много ситуаций, когда человек живет в квартире, а там четыре владельца, и вот эти бюрократические моменты согласовать невероятно трудно.

А поезжайте в любую деревню даже в Киевской области, поверьте, нет – выделенных земельных участков, нет документов. А тут попала ракета, государство приходит и говорит, мы хотим построить, давайте документы. А какие документы? Я очень сочувствую всем органам местного самоуправления, которые этим занимаются.

Влияние войны на деятельность агентства

А как вы думаете, что после войны? Победили супостата, начинаем восстановление, уже нет активных боевых действий. Как изменится роль агентства?

Любая роль должна быть заполнена двумя вещами: экспертизой, опытом и институциональной способностью. Я искренне считаю, что на данный момент Агентство является наиболее экспертным и наиболее состоятельным институтом в стране в сфере восстановления.

Я считаю, что агентство должно быть способно делать как проекты национального масштаба, например водопровод или энергетика, которую нужно защитить по всей стране. И у него также должна быть возможность быть надежным партнером для тех регионов, которые больше всего пострадают.

Есть в обществе колоссальный запрос на восстановление, но с акцентом на прозрачность процессов. Граждане имеют право на определенные сомнения, потому что часть процессов принятия решений не ясна. Что нужно, чтобы работа агентства была эффективной и прозрачной? Есть ли она уже такая?

Я не знаю, есть ли уже – это не мне оценивать. Когда мне говорят о таких вещах, я отвечаю, что мы все имеем друзей, партнеров, семью. И главное, на чем базируются эти отношения – это доверие. Вы ведь не выписываете на бумажке критерии этого доверия. Она либо есть, либо нет. А с другой стороны, она чем-то диктуется.

К доверию приводит только одно: это искренняя открытость. И что важно, открытость – это инструмент контроля. А именно мы сделали из Прозорро, когда все видят все. Когда информация полностью открыта, все внутри ведут себя по-другому.

Возможно, я скажу крамольную вещь, но невозможно ни в одном институте национального масштаба проконтролировать всех людей. Это невозможно. Если какой-нибудь чиновник вам скажет, что у нас не будет коррупции – не верьте ему.

Например, когда в личных отношениях ты говоришь человеку, что вот это и это мне не нравится, то ожидаешь искреннюю и прямую реакцию. Когда общество, правоохранительные органы или журналисты говорят, что там на тендере цены завышены, то важно отреагировать на это. И мы публично реагируем, проводим служебное расследование или просто проверку и отвечаем.

Чем занимается институт

С точки зрения рядового гражданина можете объяснить, как агентство и его работа влияет непосредственно на украинцев, которые, возможно, вообще не понимают, о чем мы здесь говорим?

В нашей зоне ответственность сейчас есть несколько вещей. Во-первых, защита главной распределительной сети Укрэнерго. Во-вторых, за полтора года было разрушено 346 мостов, 148 из них мы восстановили. Это физически сокращает логистику иногда в десятки раз. В-третьих, наша зона ответственности – это водопровод в Днепропетровской области.

Насчет дорог. Я ничего о них не знал в государственную службу. Сейчас я могу сказать одно: дорога – это одно из важнейших инфраструктурных звеньев в Украине. Это базис всего. Да, есть вопросы прозрачности, и это нужно решать.

Поделюсь своей болью, когда говорят "деньги не на дороги, а на войну". Это правильный тезис. Но когда мой брат получил ранение на войне, его везли из травмпункта в Краматорске в Днепр – доехали за 2 часа. А раньше это было 4-6 часов. Это была очень плохая дорога и ее восстановили как раз перед войной. То, что ее отстроили, спасло ему жизнь. Он бы не протянул 6 часов.

Второй пункт. За последние полтора года 70% грузов у нас едут по дорогам. Порты закрыты, авиасообщения нет. Все медикаменты едут по дорогам. Два года подряд в стране нет государственного фонда для восстановления дорог, два года. Мы убиваем сейчас все дороги. Посмотрите, пожалуйста, трассу М-06 или М-05, которая идет в Одессу.

Я молчу о восточных дорогах. Это госпитальные дороги, дороги оборонительного значения. Мы их ремонтируем – их обстреливаем, а мы все равно ремонтируем. И это реальное влияние на тысячи людей, работающих там. Очень многие погибли. Но ведь никто не думал, а как так произошло, что во время войны ни один груз не остановился, правда?

К тому же по этим дорогам едут не просто машины – это тяжелая техника, разрушающая дороги очень быстро. Подрядчики в прошлом году взаймы выходили работать и делали эти дороги. Этого тоже никто не упоминает.

И давайте немного мечтаем. Представим будущее: мы начали процесс переговоров о членстве в Европейском Союзе, я в этот праздник верю, мы двигаемся туда, институты перестраиваются. Каково будущее вашего института в Европейском Союзе?

Я думаю, это будет очень крутая история. Думаю, в мирной жизни очень многое нам будет даваться намного проще. Я бы хотел, чтобы Агентство было не просто центральным органом исполнительной власти, а, возможно, финансовым учреждением, которое привлекало бы деньги на крупные инфраструктурные проекты. Ну и сама реализовывала их. Мне кажется, было бы круто.

Автор: Олег Рыбачук, глава Центра совместных действий.