Найем отметил, что начиная с ноября прошлого года, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. Поэтому свое решение об увольнении он принял самостоятельно.
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Найем увольняется из Госагентства восстановления
Народный депутат отметил, что, во-первых, команде Госагентства восстановления полностью отменили бюджет на проект по восстановлению и содержанию дорог.
Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции,
– написал Найем.
Кроме того, он заявил, что команду агентства начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления "согласовывались в правительстве месяцами, возвращались по шесть – восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".
"Прямо сейчас правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 миллионов евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики. Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал", – отметил нардеп.
В-третьих, по словам Найема, с начала года агентству существенно обрезали заработную плату. В частности, львиной части работников было срезано до 68% зарплаты.
Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист Агентства получал чуть более 30 тысяч гривен, а сейчас – 14. В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой правительства,
– написал Мустафа Найем.
Однако, по словам народного депутата, несмотря на все эти преграды, за все время большой войны команда агентста не провалила и не остановила ни одного проекта, ни одного военного груза, ни одного эвакуационного маршрута.
"На сегодня агентство одновременно координирует работу 353 строительных площадок по восстановлению по всей стране. Это – самая сложная работа в моей жизни", – сказал он.
Нардеп рассказал о достижениях на своей должности
Как отметил Найем, за год команде агентства удалось реализовать большое количество проектов. После деоккупации пострадавших регионов удалось восстановить почти 1,3 тысячи километров автодорог и движение 330 мостами.
29 крупнейших пунктов пропуска на западной границе мы отремонтировали и начали проектные работы по реконструкции и строительству двух новых пунктов. После подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС в сверхсжатые сроки мы построили 155 километров магистрального водопровода в Днепропетровской области, который обеспечит питьевой водой 1,5 миллиона человек,
– написал он.
Как отметил народный депутат, одним из крупнейших проектов агентства является сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго" и защита 103 объектов энергетики от осколочных поражений, которое было поручено решением Ставки Верховного главнокомандующего.
"Все работы по защите от дронов и осколков выполнены. И именно благодаря этому после последних обстрелов энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить поставки электроэнергии в Харьковской, Одесской и Николаевской областях", – написал Найем.
Он также отметил, что команда также первой начала практику обнародования цен на основные материалы, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность использования государственных средств и защитить доверие к агентству. Все это было возможно, по словам Найема, благодаря поддержке министра инфраструктуры, однако с его увольнением все это стало невозможным.
И последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило. Мне не будет стыдно за то, что мы успели сделать во время полномасштабного вторжения. Конечно, были и ошибки и недостатки, без которых невозможно воплощать в жизнь проекты такой сложности и в таких условиях. Но мы всегда реагировали и стремились сделать лучше,
– написал нардеп.
Найем также отметил, что написал заявление об увольнении и попрощался с командой агентства и руководителями Служб восстановления в регионах. Однако понимая ответственность, которая лежит на команде, он будет выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о его увольнении и передаст дела преемникам.
Мустафа Найем также поблагодарил свою команду, своим заместителям, руководителям Служб восстановления в областях и многочисленным международным партнерам и дипломатическим учреждениям, которые все это время были рядом и помогали восстанавливать Украину.
На фоне чего также могло возникнуть увольнение Найема
- Недавно агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Денис Шмыгаль "без объяснения" отказал Найему в участии в международной конференции Ukraine Recovery Conference, которая состоится 11 – 12 июня. Конференция имеет целью заручиться международной поддержкой усилий по восстановлению страны.
- По предварительным данным, Найем планировал принять участие в дискуссиях, а также во встрече, организованной PricewaterhouseCoopers LLP с более чем 100 немецкими компаниями, чтобы обсудить перспективы восстановления Украины, проблемы и прозрачность. А теперь Государственное агентство развития инфраструктуры и реконструкции не будет представлено.
- Источники NV также сообщили, что вместе с Найемом заявления об увольнении написали также Андрей Ивко, первый заместитель Председателя Агентства восстановления и Валерия Иванова, заместитель Председателя Агентства восстановления.