Зеленский ветировал выделение 570 миллионов на музей Голодомора: почему деньги нельзя отдать ВСУ

Владимир Зеленский наложил вето на инициативу, предусматривающую выделение 570 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора. Президент считает, что сейчас все деньги нужно направлять в ВСУ. В то же время нардепы уверяют, что именно эти финансы невозможно отдать на нужды фронта.

Еще 13 июля Верховная Рада в целом приняла законопроект 9437, предусматривавший изменения в бюджет и выделение из государственной казны 573,9 миллиона гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора. В пятницу, 28 июля, стало известно, что глава нашего государства эту инициативу парламентариев не поддержал.

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Президент против закона

Собственно, все это время, когда закон лежал и ждал своей подписи или вето от президента, в сети было бурное обсуждение, целесообразно ли такие большие деньги во время войны выделять на культурные проекты.

Своим решением Зеленский показал, что – нет. В документе, который он направил вместе с ветированным законом обратно в парламент, говорится, что приоритет сейчас – усиление обороноспособности Украины, в частности, Вооруженных Сил.

Не буду отрицать необходимости завершения реконструкции и строительства Национального музея Голодомора – геноцида. Но и не могу согласиться с предложенным законом. В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение национальной безопасности и обороны для отражения вооруженной агрессии,

– заявил глава государства.

Деньги невозможно направить на ВСУ

По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, этот закон не предусматривает общего увеличения расходов из государственного бюджета на 2023 год.

Кроме того, ее коллега, нардеп Никита Потураев отмечал в комментарии журналистам, что направить эти средства на Вооруженные Силы просто невозможно, поскольку их предоставили доноры для гражданских нужд.

Эти деньги вообще-то не наши. Не наших налогоплательщиков. Ни копейка из этих денег не может идти на нужды фронта.

Вместе с тем оба избранника подчеркнули, что в ноябре этого года Украина будет чествовать 90-ю годовщину Голодомора и к этой дате крайне важно закончить строительство музея.

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Музей строят с 2008 года

Следует сказать, что строительство Национального музея Голодомора в Киеве продолжается с 2008 года. Расположен он недалеко от Киево-Печерской лавры.

В 2010 году открыли его первую часть – мемориал. Однако проект музея предполагает строительство также самого музея.

В то же время, важно, что комплекс строят по проекту польской архитектурной студии Nizio Design и украинской компании Project Systems LTD.

Директора музея затравили

Советские власти устроили искусственный голод для украинских крестьян в 1932-1933 годах. Наше государство вместе со всем цивилизованным миром отмечает День памяти жертв этого геноцида ежегодно в четвертую субботу ноября.

Добавим напоследок, что на днях в сети начало звучать много оскорблений в сторону исполняющей обязанности директора музея Голодомора Леси Гасиджак. Затравили женщину из-за ее внешности, ссылаясь на то, что якобы "директор музея Голодомора должна быть худой".

Известно, что кандидат исторических наук уже готовит иск в суд. По словам Леси Гасиджак, ее честь и достоинство оскорбили такими высказываниями.

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В защиту директора стало немало интеллектуалов, в том числе украинская писательница Оксана Забужко. Она заявила, что такие вбросы являются частью информационно-психологических операций России. Очевидно, нашему врагу очень не нравится, что Украина стремится говорить о Голодоморе как о акте геноцида со стороны СССР.