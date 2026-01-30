Лютежский плацдарм – знакомое для многих поколений киевлян словосочетание. Кто-то вспомнит Вторую мировую, история которой уже перекрылась событиями современной российско-украинской войны. Кто-то вспомнит музей в Новых Петровцах под Вышгородом, куда в детские годы возили с экскурсией.

На рассвете украинской независимости война казалась чем-то бесконечно отдаленным, а подобные музеи для детей 1990-х выглядели скучными. Однако произошла новая война. Уже во время полномасштабного вторжения Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" сменил название на Национальный музей-заповедник украинской военной победы и обновил экспозицию.

24 Канал посетил музей в Новых Петровцах и рассказал, как он адаптируется к новым реалиям.

Что известно о музее?

Чему же был посвящен музей изначально? Лютежский плацдарм – один из ключевых эпизодов Второй мировой в киевском аспекте. Это плацдарм на правом берегу Днепра возле села Лютеж, примерно в 30 километрах к северу от Киева, захвачен в сентябре 1943 года силами Воронежского фронта. От 11 октября войска 38-й армии вели вспомогательные удары с плацдарма в направлении Киева: переправочную группу из восьми полков возглавлял подполковник гвардии Иосиф Юфа, но бои продолжались без заметного успеха до 15 – 16 октября и были временно приостановлены.

В конце октября, после переименования Воронежского фронта в 1-й Украинский (20 – 21 октября), командование решило изменить направление главного удара – сюда была перегруппирована 3-я гвардейская танковая армия и основная масса фронтовой артиллерии, что дало преимущество над противником (примерно в 3 раза по людям, в 4,6 – по артиллерии и в 9 – по танкам).

Экспозиция о Второй мировой войне и макет Межигорского монастыря / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Главное наступление началось 3 ноября после артподготовки; до 6 ноября советские войска выбили немцев из Киева и обеспечили западный плацдарм, что фактически решило судьбу Киевской операции.

Потери сторон в течение осенней кампании были значительными: по официальным подсчетам советские потери с 20 сентября по 2 ноября 1943 года составили 24 422 погибших и 60 642 санитарных – всего 85 064 человека; немецкие потери за период 20 сентября – 31 октября оценивают в 3 094 убитыми, 10 579 ранеными и больными и 1 818 пленными или пропавшими без вести – всего 15 491 человек. Значительную часть советских потерь составляли так называемые "черносвитники" – мобилизованные без надлежащей подготовки, о чем вспоминали современники (в частности А. Довженко).



Владислав Алехин, директор музея / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Музей на этом месте создали еще до завершения войны – в марте 1945 года. В 1958 году открыт памятник-музей освободителям Киева, построенный по проекту архитектора, который позже спроектировал отель "Салют" – Авраама Милецкого. А в 1993 году в музее открыли новый корпус, куда перенесли диораму "Битва за Киев", которая до того располагалась в церкви в Ново-Петровцах.

Современная война: дроны, которыми Россия атакует Украину / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Как музей адаптировался к новым историческим условиям?

В 2022-м через север Киевской области снова прошел фронт, но теперь враг шел с севера и востока. После освобождения оккупированных районов Киевской области сохранять советскую сущность музея было бы неуместно.

Владислав Алехин Директор музея Ранее этот музей был посвящен событиям Второй святой войны, в частности, битве за Киев в 1943 году. Я пришел сюда работать в начале полномасштабного вторжения и тогда мы пересмотрели фонды музея, чем владеет музей, какие есть экспонаты. И инициировали вопрос переименования музея на "Национальный музей-заповедник Украинской военной победы".

Сейчас музей имеет залы украинских победных битв – со времен Руси, казачества и до наших дней, рассказывает 24 Каналу директор музея Владислав Алехин. Работа не прекращается, анонсирует он, – сейчас в процессе реорганизация выставок и музейных пространств.



Один из сбитых в первые дни вторжения российских вертолетов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Сейчас во дворе музея можно увидеть остатки ракеты, упавшей рядом и не разорвавшейся, и обломки одного из российских вертолетов, атаковавших в первые дни полномасштабного вторжения Киевскую область. Внутри – "Шахеды" и другие российские дроны соседствуют с советскими экспонатами – полевыми рациями времен Второй мировой, лодкой и мотоциклом.

Владислав Алехин Директор музея Во время полномасштабного вторжения мы открыли музейный отдел, мемориальный комплекс "Ангелы победы", который приобрел уже сейчас статус объекта культурного наследия. Заведение развивается, мы ставим цель, чтобы мы были не только ведущим учреждением Киевской области и исторического военного профиля, но и выйти на всеукраинский уровень, чтобы на нас равнялись. Мы имеем уже самый большой макет в Украине – Межигорского монастыря, сейчас собрали крупнейшую в Украине коллекцию военных коинов.

Сбитая ракета и здания музея / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Выставка военных коинов и шевронов

В музее также немалая коллекция шевронов и коинов. Владислав Алехин вспоминает, как начался его интерес к ним – музей посетила министр обороны Чехии Яна Чернохова (в должности с 2021 по 2025 годы). Именно она первая подарила Алехину как директору коин – "монету" с военной символикой.

Коллекция шевронов и коинов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

И тогда возникла такая идея, и мы начали искать возможности и пути. Судьба свела нас с Андреем из Alex Tumanov Group,

– рассказывает директор музея.

Основатель ветеранского проекта 29 января Alex Tumanov Group Андрей на открытии выставки "Знаки чести и доблести" передал музею коллекцию challenge coins, которая уже сейчас делает эту коллекцию одной из крупнейших в Украине. Во время выступления он объяснил значение этой традиции и историю ее появления в украинской военной среде.



Открытие выставки / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Вручаем коины именно тем, кому больше всего доверяем, тем военнослужащим, которым по бюрократическим причинам мы не можем предоставить наивысшую награду. Но самая высокая нагрода – это доверие командира. Когда он доверяет своему подчиненному, и может на него положиться в любой момент – это многого стоит,

– отметил во время выступления полковник Нацгвардии Руслан Белоус, который вручил музею коин и шеврон своей воинской части.

По словам Андрея, команда проекта еще с 2018 года начала системно развивать культуру challenge coins в Украине, позаимствовав ее во время учений и сотрудничества с иностранными партнерами. После возвращения в Украину год ушел на осмысление и адаптацию идеи, а за следующие шесть лет организация передала коины почти трем тысячам подразделений.

Для кого-то коин – это просто кусок металла с символикой подразделения, но на самом деле это знак доверия, который вручается непосредственно командиром. Это может быть знак отличия участия в операции, события или принадлежности к сообществу,

– отметил основатель Alex Tumanov Group.

Он отметил, что именно этот смысл стал основой идеи создания музейной экспозиции. Увидев, как заведение подошло к формированию выставки, Андрей решил взять на себя ответственность за регулярное пополнение коллекции.

Сейчас музею передали около ста коинов, и сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем с целью создания крупнейшей в Украине экспозиции, посвященной этой военной традиции. Андрей также привел пример музея challenge coins в США, который считается крупнейшим в мире, и выразил уверенность, что украинский музей имеет все шансы не только достичь подобного уровня, но и превзойти его.