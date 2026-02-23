Европа впервые это увидит: в Берлине откроют уникальный Музей Украины
- В Берлине открыли музей российско-украинской войны, размещен в Berlin Story Bunker.
- Музей проводит параллель между Гитлером и Путиным, чтобы донести ужасы войны до мировой аудитории и предупредить о возможных повторениях истории.
В Берлине открылся музей российско-украинской войны, размещенный в Berlin Story Bunker – музее о нацизме – сознательно проводящем параллель между Гитлером и Путиным. Среди экспонатов – образцы "Шахедов" и макеты ракет в реальном масштабе.
Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала 24 Каналу, что цель музея – донести ужасы войны до мировой аудитории и заставить задуматься над тем, что история может повториться.
Как музей в Берлине пытается донести ужасы войны до мира?
Берлинский исторический музей сотрудничает с Украиной с начала полномасштабного вторжения – самой громкой совместной акцией стало выставление подбитого российского танка из Киевской области прямо напротив российского посольства в 2023 году, дулом направленным на здание. Теперь здесь открывается полноценный музей российско-украинской войны, который вызывает большой интерес европейской прессы.
Среди экспонатов – обломки российского вертолета, сбитого над островом Змеиный, и автомобиль, в который попал российский дрон в апреле 2025 года – волонтер, который там находился, чудом выжил и сегодня присутствовал на открытии. Здесь также представлены дроны, "Шахеды" и напечатанный на 3D-принтере макет российской ракеты в реальном масштабе – рядом с фото домов, разрушенных этим оружием,
– рассказала Маляр.
Музей украинско-российской войны сознательно размещен в самом популярном музее Берлина. Авторы стремятся донести, что если история повторяется, значит Европа снова допускает те же ошибки. Кураторы музея и украинская сторона открыто называют Путина современным Гитлером, но с ядерной кнопкой.
"Мы попытались перенести ощущение войны сюда, чтобы люди понимали, что ее надо останавливать. Параллель с Гитлером работает очень метко, потому что заставляет задуматься над возможными масштабами Третьей мировой войны, которая по сути уже началась 12 лет назад", – отметила Маляр.
На открытии музея презентовали книгу из 30 интервью с военными, волонтерами и командирами, которая показывает войну глазами разных украинцев, ведь участником этой войны является каждый украинец независимо от пола, образования или региона.
Кроме этого, музей как историческое учреждение уже издает совместно с украинскими учеными работы об украинских битвах, рассчитанные на журналистов и исследователей.
Что еще известно о поддержке Украины от Германии?
- Германия выступила с инициативой аккумулировать для Украины дополнительные ракеты PAC-3, и несколько государств уже выразили готовность присоединиться к этому процессу.
- Впрочем, передача боеприпасов требует согласования со стороны США, однако Берлин заявляет о готовности действовать оперативно, чтобы поддержать Украину на фоне российских обстрелов.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что савершение войны в Украине станет возможным только тогда, когда одна из сторон испытает существенное истощение. В то же время он не прогнозирует быстрого урегулирования конфликта.