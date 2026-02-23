Европа впервые это увидит: в Берлине откроют уникальный Музей Украины

В Берлине открылся музей российско-украинской войны, размещенный в Berlin Story Bunker – музее о нацизме – сознательно проводящем параллель между Гитлером и Путиным. Среди экспонатов – образцы "Шахедов" и макеты ракет в реальном масштабе.

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала 24 Каналу, что цель музея – донести ужасы войны до мировой аудитории и заставить задуматься над тем, что история может повториться.

Как музей в Берлине пытается донести ужасы войны до мира?

Берлинский исторический музей сотрудничает с Украиной с начала полномасштабного вторжения – самой громкой совместной акцией стало выставление подбитого российского танка из Киевской области прямо напротив российского посольства в 2023 году, дулом направленным на здание. Теперь здесь открывается полноценный музей российско-украинской войны, который вызывает большой интерес европейской прессы.

Среди экспонатов – обломки российского вертолета, сбитого над островом Змеиный, и автомобиль, в который попал российский дрон в апреле 2025 года – волонтер, который там находился, чудом выжил и сегодня присутствовал на открытии. Здесь также представлены дроны, "Шахеды" и напечатанный на 3D-принтере макет российской ракеты в реальном масштабе – рядом с фото домов, разрушенных этим оружием,

– рассказала Маляр.

Музей украинско-российской войны сознательно размещен в самом популярном музее Берлина. Авторы стремятся донести, что если история повторяется, значит Европа снова допускает те же ошибки. Кураторы музея и украинская сторона открыто называют Путина современным Гитлером, но с ядерной кнопкой.

"Мы попытались перенести ощущение войны сюда, чтобы люди понимали, что ее надо останавливать. Параллель с Гитлером работает очень метко, потому что заставляет задуматься над возможными масштабами Третьей мировой войны, которая по сути уже началась 12 лет назад", – отметила Маляр.

На открытии музея презентовали книгу из 30 интервью с военными, волонтерами и командирами, которая показывает войну глазами разных украинцев, ведь участником этой войны является каждый украинец независимо от пола, образования или региона.

Кроме этого, музей как историческое учреждение уже издает совместно с украинскими учеными работы об украинских битвах, рассчитанные на журналистов и исследователей.

Что еще известно о поддержке Украины от Германии?