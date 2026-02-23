Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 24 Каналу, що мета музею – донести жахіття війни до світової аудиторії та змусити замислитися над тим, що історія може повторитися.
Як музей у Берліні намагається донести жахіття війни до світу?
Берлінський історичний музей співпрацює з Україною з початку повномасштабного вторгнення – найгучнішою спільною акцією стало виставлення підбитого російського танка з Київщини просто навпроти російського посольства у 2023 році, дулом спрямованим на будівлю. Тепер тут відкривається повноцінний музей російсько-української війни, який викликає великий інтерес європейської преси.
Серед експонатів – уламки російського гелікоптера, збитого над островом Зміїний, та автомобіль, у який влучив російський дрон у квітні 2025 року – волонтер, який там перебував, дивом вижив і сьогодні був присутній на відкритті. Тут також представлені дрони, "Шахеди" та надрукований на 3D-принтері макет російської ракети в реальному масштабі – поруч із фото будинків, зруйнованих цією зброєю,
– розповіла Маляр.
Музей українсько-російської війни свідомо розміщений в найпопулярнішому музеї Берліна. Автори прагнуть донести, що якщо історія повторюється, значить Європа знову припускається тих самих помилок. Куратори музею й українська сторона відкрито називають Путіна сучасним Гітлером, але з ядерною кнопкою.
"Ми спробували перенести відчуття війни сюди, щоб люди розуміли, що її треба зупиняти. Паралель з Гітлером працює дуже влучно, бо змушує замислитись над можливими масштабами Третьої світової війни, яка по суті вже почалася 12 років тому", – зазначила Маляр.
На відкритті музею презентували книгу з 30 інтерв'ю з військовими, волонтерами та командирами, яка показує війну очима різних українців, адже учасником цієї війни є кожен українець незалежно від статі, освіти чи регіону.
Окрім цього, музей як історична установа вже видає спільно з українськими науковцями праці про українські битви, розраховані на журналістів і дослідників.
Що ще відомо про підтримку України від Німеччини?
- Німеччина виступила з ініціативою акумулювати для України додаткові ракети PAC-3, і кілька держав уже висловили готовність приєднатися до цього процесу.
- Втім, передача боєприпасів потребує погодження з боку США, однак Берлін заявляє про готовність діяти оперативно, аби підтримати Україну на тлі російських обстрілів.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що завершення війни в Україні стане можливим лише тоді, коли одна зі сторін зазнає істотного виснаження. Водночас він не прогнозує швидкого врегулювання конфлікту.